Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Pori 2.11.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iltapäivän paras pelikohde löytyy viimeisestä lähdöstä.tuoreimpaan nahkeasti tulleeseen voittoon on reagoitu niin voimakkaasti, että hevonen on Veikkauksen kertoimissa vasta kolmossuosikki. Vie De Dream teki aikaisemmissa kisoissaan erittäin vakuuttavaa jälkeä, emmekä anna yhdelle startille yhtä suurta painoarvoa. Hannu Torvisen ajokki on niukkana suosikkinamme mainio pelikohde kertoimella 6,70. Arviomme ruunan voitolle on 25% eli kerroinrajaksi muutettuna 4,00.Kylmäveristen kovimmassa lähdössä nostamme suositukseen pelivalinnan. Kohde osuu, jos lähdön voittaa joku muu kuin Joriini, Lissun Eerikki tai Hevillä. Arviomme tämän toteutumiselle on 39% eli kertoimena 2,56. Pääsemme hyppäämään Evartin, Tee Wee Paronin, Hetviinan, Viktor Kärpän ja kumppaneiden kelkkaan varsin kelpo kertoimella, ja Veikkauksen listoilla paistava 3,00 on ehdottomasti otettava mukaan peleihin.Toto75-varmoistammejasaa myös ylikertoimia. Näistä Stonecapes Queilan 3,50 (arvio 34%, kerroinraja 2,94) on edullisempi. MAS Champin pelattavuuden raja on 2,27:ssa, eli Veikkauksen 2,55 kelpaa mainiosti.Rajussa nousuvireessä kilpailevaon selvästi kerrointaan 9,00 todennäköisempi voittaja. Arviomme sille on 15% eli ruuna on pelattavissa kaikilla yli 6,67:n ylittävillä kertoimilla.Satakunta-ajossa suosikki Parvelan Retun ykköshaastajaon pienen panoksen yritys kertoimella 4,00 ja arviolla 27%.Vie De Dream 6,70****Muu voittaja 3,00***Stonecapes Queila 3,50***Golden Eleven 9,00***: MAS Champ 2,55**: Stallone 4,00*Veikkaus sulkee kohteet klo 14.30. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.