Ravivihje: Toto75 Pori 2.11.2019 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: St. Legerin rankingin kärkeen nostamme 6 Stonecapes Queilan, jonka pohjia ei syyspuolella ole katsottu. Tamma täräytti viimeksi ykköseksi hurjatasoisessa viisivuotiaiden EM-lähdössä eikä tyytynyt mihin tahansa voittoon vaan pinkoi täysin ylivoimaiseen ykköseen. Lähtöpaikka sisäradalla ei ole paras mahdollinen, mutta toisaalta Stonecapes Queila ei ole tätä nykyä juoksunkulusta riippuvainen. Toki lähtö on kovatasoinen, eikä juoksu saa mennä liian hankalaksi. Reissun onnistuessa Stonecapes Queila runttaa lähelle.

Haastajat: 16 Lexus Dream pääsi edellisessä volttilähdössään keulaan 20 metrin pakilta, mutta tällä kertaa sama ei tule kyseeseen, sillä pakkia on 20 metriä enemmän. Lahdessa johtavan rinnalta vakuuttavasti voittaneen Kavioliigajohtajan iltapuhde ei ole helppo, mutta ruuna on ollut tällä kaudella niin hyvä ettei sitä voi koskaan laskea pois voittoanalyyseista. 1 Peanuts olisi keulapaikan pitäessään paha vastustaja, sillä tammalta löytyy hyvä fysiikka. Peanutsilla ei ole volttilähtöä uran aikana juuri ajettu, joten on vaikea arvioida kuinka hyvin tamma pääsee matkaan. Laukka ei ollut ainakaan uran avauskisoissa vieras käsite ensimmäisellä puolikkaalla. Kunnossa ei ole ollut vikaa, sillä Lappeessa nelivuotias runttasi haastavilla juoksuilla hyvin perille. 11 Willow Pride on erittäin hyvä avaaja voltista ja sille saattaa avautua paikka edetä johtoon, mikäli Peanuts menettää johtopaikan. Piikistä Tammavaltikan nimiinsä vienyt tamma pystyy paljoon - miksei muualtakin. Viisivuotiaiden EM:ssä Willow Pride kiri 5. ulkoa oikein hyvin maaliin.

Yllättäjät: 2 Bosses Lady voitti kauden ensimmäiset seitsemän starttiaan. Syksyn ikäluokkalähdöissä ei onnistumisia ole tullut ja tulosrivistö on mennyt osaksi huonoon kuntoon. Lähtöpaikka on hyvä ja oikeana päivänään nelivuotias omaa sauman. 3 Even Smaller Plum on nopealla kuskilla mahdollisesti se nimi, joka riistää Peanutsilta keulapaikan mikäli tämä edes niitä menettää. Villinmiehen Tammakilvan karsinnan sisäratajuoksulla nimiinsä vienyt tamma jäi finaalissa pussiin ja kiri tilaa saatuaan hyvin. Teivossa nelivuotias oli kelpo nelonen 2. ulkoa. 7 Callela Lisbeth pudotti viimeksi Stonecapes Queilan kantaan ja riitti viidenneksi. Voltin kakkosrata on valmentajan mukaan haastava paikka lähteä liikkeelle. 9 Beat Of Love sai Vermossa myöhään vapaata 2. sisältä eikä ehtinyt haastaa Spirit Squadia. 10 Majestic Man puolestaan laukkaili Solvallassa loppukurvissa. Molemmat voittivat aikaisemmat lähtönsä, mutta tällä kertaa samalta viivalta lähtee matkaan todennäköisesti liian kovia.

Pelijakauma: Stonecapes Queila (26%) on jäänyt liikaa Lexus Dreamin (41%) varjoon ja tammassa on jopa varma-ainesta. Willow Pride (5%) on maistuva varmistusruksi jo vähiin merkkeihin.

Juoksunkulku: Even Smaller Plum riistänee Peanutsilta johtopaikan ja tämän jälkeen Willow Pride hakee keulat haltuunsa. Stonecapes Queila nousee heti toiselle radalle kun siihen aukeaa mahdollisuus.