Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 1.11.2019

Suosikki: 3 Vihjeen Vinha vakuutti viimeksi pikkutauolta, joten hieman venähtäneestä starttivälistä tarvitsee tuskin olla kauheasti huolissaan. Sen sijaan edellisessä autolähdössä hevonen käynnistyi tosi kankeasti ja laukkasi lopulta, joten sen suhteen on syytä olla ison suosikin kanssa varuillaan.

Haastajat: 4 Vappujätkä oli viimeksi keulasta asiallinen V-divisioonakarsinnassa ja kohtaa nyt hieman maltillisempaa vastusta. Ruuna avaa lujaa ja saa juoksun, kunhan vain malttaa pysyä alussa askelillaan.

Voitokas 10 Ossian Totki palasi viimeksi kultakantaan keulapaikalta. Nyt ruuna joutuu yrittämään takaa, mutta sen ei pitäisi olla ylitsepääsemätön ongelma.

1 Antren ura on edistynyt katkonaisesti, mutta menestystä on tavannut tulla aina kun hevonen on viivalle ilmestynyt. Viime startin jälkeen vaihtui valmentaja ja uusi mies on varovaisen toiveikas hyvältä paikalta, mutta tunnustaa, että arvoituksia on ilmassa.

2 Teppana on tauolta arvoitus, mutta ruuna on osoittanut lahjansa ja vauhtinsa. Valmentajan mukaan hevosella on palattu suosiolla hokkibalanssiin ja se on muuttanut olemusta taas positiivisempaan suuntaan.

9 Marhotti oli Kaustisella pitkältä tauolta positiviinen ja hävisi vain Pankerille, joka olisi tähän iso suosikki. Ruuna ei ole tosin voittanut urallaan vielä koskaan, eikä se ole miellyttävä statistiikka.

Yllättäjät: 6 Landen Likalla on ollut laukka herkässä, mutta kykyjä nähtyä parempaan. 8 Hotlinki uuvahti viimeksi johtavan rinnalta hieman lopussa. Juoksusta tulee taas raskas.

Pelijakauma: Vihjeen Vinha (50 %) on aivan liikaa pelattu ja moni hevonen on sen myötä pelimielessä kiinnostava.

Juoksunkulku: Antre mielii johtoon, mutta Vappujätkä osaa myös avata tosi reippaasti.