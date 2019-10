Ravivihje: Toto65 Kouvola 31.10.2019

Suosikki: 3 American Hero saattaa olla Pekka Korven tallin ykkösase Kymenlaakso-ajossa, sillä hevonen on aloittanut uransa positiivisesti. Lisäksi sille sattui hyvä lähtöpaikka ja tasoltaan osuvin karsintalähtö. Vermossa kolmevuotias jäi kakkoseksi taivallettuaan toisella ilman selkää, mtuta viimeksi se ei jättänyt mitään sattuman varaan voitettuaan johtopaikalta pystyyn. American Hero on hyvä avaaja, joka tähtää keulapaikalle.

Haastajat: 11 Sahara Peyote voitti Kriterium-karsinnan keulasta, muttei finaalissa pystynyt parhaimpaansa aloitettuaan keulahevosen rinnalla ja matkattuaan myöhemmin 2. ulkona. Valmentaja Markku Niemisen mukaan ruunassa oli silloin sanomista, mutta nyt tilanne on parempi ja hän oli suojattinsa suhteen positiivinen kunhan kakkosrata ei tuota ongelmia. Tarpeen tullen ohjastajalla on lupa ajaa eteenpäin, sillä Sahara Peyote klaaraa juoksun toisella radalla ilman selkää. 13 Battle Jack on kamppaillut edellisen kanssa tasapäin tällä kaudella ja pystyy nähtyä parempaan, sillä kiri jäi viimeksi 3. ulkoa tasapaksuksi. Battle Jack on vahva menijä, joka pystyy paljoon juoksulla kuin juoksulla. 14 Callela Lincoln tsemppasi Teivossa rehdisti perille keulahevosen rinnalta ja kilpailee nousuvireessä.

Yllättäjät: 5 Albio Esker nappasi Lahdessa parhaat palat 3. ulkoa. Ori on aloittanut uransa mallikelpoisesti eikä ole ulkona kärkikuvioista, mikäli juoksu onnistuu. 10 Racing Boy jäi viimeksi johtopaikalta kakkoseksi. Tällä kertaa kierrettävää on paljon edessä, mutta se ei valmentajan mielestä ole huono asia, sillä ruuna on ollut parempi takaa. 12 Marschall Match vakuutti Vermon keulavoitossaan, mutta Tapparan raviliigavarsa ei tämän jälkeen lähtenyt ravia matkaan. Viimeksi hevonen kiri maaliin aivan asiallisesti. Tällä kertaa hyvä sijoitus on mahdollinen, mikäli ravi maistuu. Tasaisen varmasti parantava 9 Lex Liberty ja viimeksi hyvin lähtölaukkansa paikannut Pelicansin raviliigavarsa 7 Piece Of Glory tulevat seuraavina ennen loistoasemiin tähtäävää 1 MAS Divaa.

Pelijakauma: Suosikkikaksikkoa American Hero (41%) - Sahara Peyote (37%) on pelattu liikaa. Battle Jack (3%) ja Callela Lincoln (6%) ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: American Hero katsoo ensimmäisillä askelilla johtopaikan eikä ole halukas luopumaan paikastaan.