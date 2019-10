Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 30.10.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Ravien pitkävetokohteissa mennään kolmen stopin taktiikalla. Pelaamaan kannattaa pysähtyä kolmen ensimmäisen kohteen ääreen ja sivuuttaa loput kaasu pohjassa.Avauskohteessa Veikkaus ehti jo laskea kolmossuosikinkerrointa, mutta lukema 7,7 on edelleen pelikelpoinen. Tamman rajakerroin on 7,14.Toisessa kohteessa puolestaan kakkossuosikinkertoimessa 4,4 on roimasti ilmaa. Hevosen oikeampi kerroin kuuluisi olla vain 3,7.Seuraavassa kohteessa Veikkauksella on jopa kaksi tarjousta, supersuosikki Fuscus H.L.:n ykköshaastajankerroin 6,7 ja-vaihtoehdon pudotettu kerroin 4,35, joka on tosin hyvin marginaalinen. Niiden kertoimet kuuluisivat olla 5,0 ja 4,17.Cocktail Princess 7,7*Sanni Sky 4,4 **Daisy Nash 6,7** ja Muu voittaja 4,35*Vermon kohteet sulkeutuvat kello 18. Pelisuositusten tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.