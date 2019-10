Ravivihje: Toto64 Vermo 30.10.2019

Suosikki: 2 Fuscus H.L. kuuluu illan T64-rivin todennäköisimpiin voittajiin. Jos ruuna onnistuu kiihdytyksessä ja on samanlainen kuin toissa kerralla keulasta Loveya Fashionia ja kumppaneita vastaan, se voittanee tämänkin. Tuolloin se riisui laatuvastustajat aseista tasaisen reippaalla matkavauhdilla ja voitti selvästi. Viimeksi Vermossa kova matkavauhti ja juoksupaikka johtavan rinnalla olivat liikaa kovan Joseph Bokon voittaessa, mutta nyt tehtävä on paperilla huomattavasti sopivampi.



Haastajat: 9 Daisy Nash on lähdön toinen kova. Toissa kerralla Vermossa tamma möi nahkansa kalliilla ja kokeili keulasta voitokasta Immersive Workoutia vastaan. Tuloksena oli kolmostila ja uusi ennätys. Totosijaputki olisi todennäköisesti jatkunut viimeksi Porissa, mutta tamma laukkasi kolmannella radalla kesken lupaavan kirin loppukaarteen alussa. 14 One Point on tuloillaan ja nousee jo luokallaan haastajien ryhmään, vaikka pelikannatus on lähes nollissa. Vahva menijä viihtyy talvikeleillä ja treenaa hyvin. Viimeksi JTT-karsinnassa se painoi ohjille johtaneen Callela Einsteinin rinnalla ja kesti hyväksyttävästi.

Yllättäjät: 1 Nenuphar Noir on sekavasta tulosrivistään huolimatta hevonen, joka voi tehdä suosikin tehtävästä vaikean, jos palaset ovat kohdillaan suoraan 5,5 kuukauden tauolta. Ruuna avaa hyvin ja on viihtynyt keulassa. 4 Bearway on vaikea veikattava Suomen-debyytissään. Viime kilpailussaan Halmstadissa se avasi auton takaa keulaan ja jatkoi johtavan takana, mistä otti maksimisijan kovassa lopetuksessa. Mahdotonta sanoa, onko hevonen kehittynyt 4,5 kuukauden kilpailutauon aikana ja tallia vaihdettuaan niin, että olisi jo valmis 15-alkuiseen tulokseen kuten esimerkiksi Fuscus H.L. 3 Mas Calypso ei ole ihan mahdoton menestyjä hyvältä paikalta ainakaan toissa starttinsa perusteella. Tuolloin se spurttasi suojajuoksun jälkeen hyvin loppusuoraa ja ajautui lopussa pussiin keulassa juosseen Daisy Nashin selkään. Viimeksi kova matkavauhti oli liikaa.



Juoksunkulku: Nenuphar Noir aloittaa keulassa. Fuscus H.L:n selkä kelvannee kuskille, mutta hevonen voi olla eri mieltä, jos virtaa on tauolta liikaa.



Pelijakauma: One Point (2%) on täysin unohdettuna maukas haku.