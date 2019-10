Ravivihje: Toto5 Teivo 29.10.2019

Suosikki: 7 Tattoo Avengerin kannalta Derby-finaali oteltiin kymmenen päivää liian myöhään. Esitys ei ollut finaalissa rimanalitus raskaalla reissulla muttei toisaalta yhtä lennokas kuin karsinnassa, missä ruuna voitti ilmavasti. Lahdessa nelivuotias palasi tauolta eikä ollut parhaimmillaan jäätyään 2. ulkoa kolmanneksi ja häviten selvästi voittajalle. Kurakelillä saattoi olla vaikutusta lopputulokseen kuten myös paussilla. Tattoo Avengerin kapasiteetti on raju ja se kilpailisi täysin erilaisissa tehtävissä mikäli hevonen olisi Derbyssä onnistunut. Kysymysmerkkejä joka tapauksessa jäi viime kisasta, eikä ruuna käy siksi varmaksi.

Haastajat/yllättäjät: 1 Star Cat tähtää keulaan, mistä ori voitti Forssassa. Viimeksi hevonen taipui toiselta ilman vetoapua. 5 Gashaw Boko on ollut paras selkäjuoksulla, kuten viimeksi 4. ulkoa. Hannu Korpi aikoi satsata lähtöön keulapaikka mielessään. Myös 4 Albino Brave avaa hyvin. Viimeksi ruuna kamppaili JTT-finaalipaikasta jääden lopulta ulkopuolelle. Edellisen voittonsa hevonen otti keulasta. 3 Bwt Crusader on hyvä avaaja, jolla on usein tähdätty selkäjuoksuun. 2 Lucky Moose on mennyt hyvin montéssa ja kokeilee tällä kertaa kärrylähdössä. Lähtöpaikka on hyvä eikä hyvä sijoitus ole loistokuskilla mahdoton ajatus. 12 Cavalier ei viimeksi pärjännyt 3. ulkoa niin hyvin kuin pelikansa odotti, sillä maalissa hevonen oli neljäntenä. Huippukunto on tällä hetkellä kelpo esityksistä huolimatta hakusessa. 10 Angel Raziel laukkasi Kouvolassa lähtöön ja Vermossa viimeisellä takasuoralla. Ehjällä suorituksella sillä olisi sauma pärjätä. 11 Catahecassa Zestin kunto on hyvä, mutta lähtöpaikka on nopealle avaajalle miinusta.

Pelijakauma: Tattoo Avenger (65%) on ylipelattu eikä kelpaa läpivarmaksi. Pienempään kuittiin se käy piikiksi.

Juoksunkulku: Radoilta 1-5 avataan reippaimmin. Star Cat pyrkii pitämään keulat hallussaan ja ainakin Gashaw Boko haluaisi myös piikkiin, ehkä myös Albino Brave. Avaus on reipas, ja lopulta Star Cat juossee piikissä.