Ravivihje: Toto65 Magic Monday 28.10.2019

Suosikki: Neljäs Toto65-kohde on ennakkoon yksi kierroksen tasaisimmista. 7 Gunvald otti viimeksi uransa avausvoiton hyvällä kirillä ja sen perusteella niitä tulee vielä lisää. Ruuna avaa hyvin ja voi päästä ulkoakin johtoon. 3-vuotias kohtaa rutinoituneempia hevosia, mutta on ainakin vielä selvästi nouseva ja kehittyvä tapaus.

Haastajat: 1 Tallukka on päässyt vauhtiin vasta vanhemmalla iällä ja voitto on vielä ottamatta. Viimeksi hevonen oli tauolta kohtalainen ja terävöityy nyt varmasti huippukuskinkin myötä. Tamma on ollut hieman nahkea avaaja, mutta saattaa sisäradalta yllättää silläkin saralla. Selkeästi muita avainhevosia paremmalta paikalta Tallukka kuuluu kaikille kupongeille.

8 Farbella Journey voitti Vermossa keulasta tyylikkäästi. Viimeksi juoksu meni väsyvän takana pilalle ja sen kisan saa unohtaa. Paikka suosikin ulkopuolella voi olla ratkaiseva juoksunkulun kannalta, mutta tamma oli Turussa johtavan rinnaltakin sitkeä.

11 Exceptional on juossut tätä kovempia lähtöjä, mutta on ollut siihenkin peilaten viime aikoina pieni pettymys.

Yllättäjät: 2 Easy Diamond kulki Lahdessa hyvin laukan jälkeen, mutta on hieman tasainen jumputtaja. 5 Wilhelm Vicella on potentiaalia, mutta ruuna ottaa aivan turhia laukkoja. Peter Lindroos palaa rattaille ja hänen kanssaan ruunan yhteistyö on toiminut muita paremmin. 6 Abhaya jäi viimeksi pussiin ja on tuloillaan. 12 One Who Run on napannut kaksi totosijaa putkeen, mutta juoksusta tulee nyt huomattavasti vaikeampi.



Pelijakauma: Exceptional (15 %) on liikaa pelattu ja lähtö yritetään selvittää eturivin kolmella avainhevosella.

Juoksunkulku: Tallukka yrittää sisältä kovaa matkaan ja ulkoa satsaavat Gunvald sekä Farbella Journey. Joku näistä kolmesta on lopullinen keula.