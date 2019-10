Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 27.10.2019

Suosikki: 10 Twinquit kerää paljon luottoa T4-avauksessa, ja ihan aiheesta. Hevonen on ollut oikein hyvä viime kilpailuissaan ja kohtaa tänään sopivannäköisen vastuksen. Viime voittonsa Killerillä reilu kuukausi takaperin ruuna otti keulajuoksulla. Toissa kerralla Seinäjoella tuli laukka 1. kaarteessa, mutta hevonen paikkasi sen hienosti. Se reissutteli hänniltä kärjen kimppuun jo reilu kierros ennen maalia ja kesti vaativan juoksun upeasti. Viimeksi tasokkaassa JTT-karsinnassa Twinquit juoksi 5. ulkona ja jyräsi viimeisen tonnin vahvasti kolmatta rataa pitkin.

Haastajat: 8 Cobolt on kyvykäs hevonen tällaiseen tehtävään ja Bugs Bunny Buzzin poisjäänti helpottaa tehtävää, sillä nyt Reima Kuislan suojatilla on paremmat saumat päästä keulaan. Viimeksi lounasraveissa ori luikahti takarivistä piikkiin 1. takasuoralla ja kesti kakkoseksi Grande Amourin voittaessa. Tallitietojen mukaan Cobolt on nyt startti alla parempi. 5 Grace Pezzo yllätti viimeksi 3. sisältä ja löi selvästi mm. kupeellaan parijonossa matkanneen 4 Zulamitin. Lähtö on nyt kovempi kuin viimeksi ja Grace Pezzo tarvinnee taas hyvän reissun kärkeen piisatakseen.

Yllättäjät: 9 Shadow Leader on lähdön kiinnostavin haku pelimielessä. Ruuna kulki viimeksi Kaustisella lähtölaukan jälkeen viimeiset 1900 metriä mukavasti 15,9-vauhdilla ja kiersi 7. ulkoa viidenneksi. Hevonen on sisäradalta vielä parempi ja tässä Ville Pohjolalla voisi olla paikka ajaa upporikasta ja rutiköyhää nopean 1 Shaking Duden takaa. 6 Classical Dream on ihan hyvä hevonen iltapäivän lähtöön, mutta todennäköisesti hakee vielä parasta kuntoaan pitkän tauon jäljiltä. Edellä mainittu Shaking Dude piti viimeksi 11,5-avauksessa keulat sisäradalta ja puutui aikaisin. Tässä sen todennäköisin juoksupaikka on johtavan takana ja siitä olisi saumoja kärkipäähän.

Juoksunkulku: Shaking Dude ja Grace Pezzo avaavat parhaiten, mutta molemmille kelvannee Coboltin selkä.

Pelijakauma: Shadow Leader (9%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.