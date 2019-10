Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Lahti 26.10.2019

Pelisuositus

Listan paras kohde on Jokimaan ravien 11. lähdön Liisan Tulilintu. Tarjolla on kerroin 3,00, kun rajamme painuu noin 2,70:een.Maan kovimpiin tammoihin lukeutuvalta Liisan Tulilinnulta nähdään välillä lähes epäinhimillisiä nousuja voittoihin pahojen laukkojen jälkeen. Näin on käynyt kahdesti tänä syksynäkin. Viimeksi matkavauhti oli turhan kauas kärjestä jäänyttä tammaa vastaan, ja sen hyvä kiri katkesi vielä loppukaarteen laukkaan. Liisan Tulilinnun kunto näytti olevan ennallaan ja se pääsee takamatkan juoksuradalta liukkaasti matkaan, jos ravaa.Ravien viidennessä lähdössä (T75-1) IS Raveilla on eri suosikki kuin pelinjärjestäjä Veikkauksella. Luotamme hieman enemmän Vaelluksen nopeuteen ja suoritusvarmuuteen kuin Lissun Eerikin jyrämäiseen vahvuuteen. Vaellus saa kertoimen 3,30, mikä on niukasti yli kerroinrajamme.Kuntoutunut Vaellus otti syksyn pari voittoa sen verran väljällä tyylillä, että kiilaa rankingin kärkeen viimekertaisesta epäonnistumisestaan huolimatta. Ori hallitsi Forssassa kevyesti keulasta ja kirmasi Vermossa erinomaisesti onnistuneen selkäreissun jälkeen ylivoimavoittoon, kun Lissun Eerikki oli epävarmalla päällä. Viimeksi Vaellus menetti pelinsä alkulaukkaan.Viimeisenä pelisuositukseen nousee ravien 8. lähdön Muu voittaja -vaihtoehto kertoimella 1,95. Myös tässä on kyse lähinnä rajatapauksesta pelikohteena. Näemme lähdön vielä yllätysalttiimmaksi kuin Veikkaus. Jotta veto osuu, voittajan pitää olla joku muu kuin Captivate, Zogo Match tai Klena Vito.Kohde 6975: Vaellus 3,30 *Kohde 6980: Muu voittaja 1,95 *kohde 6986: Liisan Tulilintu 3,00 **Peliaika päättyy kello 14.30. Pelisuositusten tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.