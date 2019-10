Ravivihje: Toto75 Lahti 26.10.2019

Suosikki: Hyviä juoksuja jatkuvasti tehnyt 2 Hard To Trick on todennäköisin keulahevonen ja kiilaa niukasti rankingin kärkeen. Se jaksoi toissa kerralla hienosti ylipitkän kirinsä 3. radalla ilman vetoapua ja oli viimeksi 10,0-lopetuksessa hyvä kolmas, vaikkei pystynyt seuraamaan maaliin asti edessään keulassa juossutta Euroopan mestaria Stoneisle Queilaa.

Haastajat: 4 Vie de Dream on kehittynyt upeasti 6-vuotiskaudellaan. Hevosen meno on ollut hyvin voitokasta, ja se näytti Turun startissaan riittävänsä hyvin myös Toto75-tasolla. Ruuna karkasi tuossa juoksussa kepeästi hallittuun voittoon kuolemanpaikalta. Helpommat viime lähtönsä se on vienyt johtopaikalta. Etenkin viimeksi Vie de Dream pötki hyvällä tyylillä muilta karkuun.

11 Sultan Journey oli toissa kerralla normaalia saamattomampi, mutta sen muita juoksuja ei voi kuin kehua. Hurjan lähtönopeutensa ansiosta pääosin keulassa ravannut ruuna näytti elokuun lopun kakkossijassaan, että se pystyy tulemaan myös selästä, mutta tämänkertainen lähtöpaikka on sille kyllä selkeä haitta. 50:n voittoprosentilla kilpaileva Sultan Journey vakuutti kolme kilpailua sitten kuolemanpaikalta ja hallitsi taas viimeksi leikitellen keulasta.

Yllättäjät: Italiasta hankitulla 1 Zultaniolla ajettiin passiivisesti ensimmäisessä Suomen startissa, mutta se spurttasi selvästi lauman kovinta vauhtia, kun pääsi maalisuoran alussa vapaille vesille sisäradan syövereistä. Vaikka vastus kovenee paljon T75:ssä, loistoasemista starttaavaa ruunaa on varottava.

Uutterasti kilpaileva 10 Sahara Sandstorm on viime aikoina laukannut pahasti parissa volttilähdössä, mutta sen vire on pitänyt koko kauden. Kolme kilpailua sitten ruuna oli ylivoimainen kuolemanpaikalta ja viime lauantaina alussa hornan tuuttiin jäänyt hevonen kiri mainiosti taistoon kakkossijasta Exaudio Vicin voittojuoksussa.

Vahva 8 Deux En Un on aloittanut menestyksekkäästi Suomessa. Ranskalaissukuinen ruuna oli toissa kerralla kolmella kilometrillä vaisumpi keulasta sooloilleen Sahara Sandstormin kupeelta, mutta on voittanut muut juoksunsa helposti piikistä ja kuolemanpaikalta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka sen nopeus riittää T75-tasolla normaalimatkalla huonolta lähtöpaikalta.

Pelijakauma: Rajusti ylipelatun Vie de Dreamin suosikkiasemankin voi kyseenalaistaa. Zultanio, Hard To Trick ja Sahara Sandstorm ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Hard To Trick johtaa ja Zultanio varjostaa sen kannoilla. Deux En Unilla tai Sahara Sandstormilla on melkein pakko pyrkiä toisen radan kärkeen, jos vauhti laskee matkalla liikaa.