Ravivihje: Toto4 Turku 25.10.2019

Suosikki: Toto4-pelin avauskohde on kutistunut kahdeksan hevosen koitokseksi, mutta lähtöön on jäänyt mukavasti tasoa. 6 Stoneisle Querida on päässyt toistaiseksi kilpailemaan urallaan hieman katkonaisesti, mutta on ehtinyt osoittamaan, että kapasitettia riittää. Taukostartissaan tamma hävisi vain sarjoihinsa todella lupaavalle Truedream A.F:lle ja hallitsi viimeksi johtopaikalta.

Haastajat: 8 Want To Wheels oli keväällä sekaisin, mutta on palannut tauolta hyvillä otteilla. Tamma voitti Lappeessa johtavan rinnalta ja oli viimeksi Vermossa kovassa lähdössä edelleen asiallinen. Poisjäännit muokkaavat alustavasti kurjasta lähtöpaikasta kohtalaisen.

11 Peacock Comery on aloittanut uransa lupaavasti, vaikka ei Olli Koivusen mukaan keskity läheskään täysillä vielä olennaiseen. Vermossa ruuna pysyi johtavan takaa edellisen edellä ja esitykset olivat aika samantasoisia.

1 Prada Nights ei ole koolla pilattu, mutta maisema vaihtuu ja yritystä löytyy. Ruuna voitti viimeksi hyvällä kirillä, mutta sarjat nousivat samalla aika selvästi. Mainio lähtöpaikka toki auttaa.

10 Orvar Iver laukkasi viimeksi, mutta osoitti pieleen menneessä juoksussa, että kunto pitää. Oriissa on potentiaalia, mutta lähtö on aiempia kovempi.

Yllättäjät: 7 Stormy Vice lähestyi viimeksi lopussa selvästi Stoneisle Queridaa, mutta nyt valmentaja palaa rattaille. 12 Stonecapes Payman on alkanut viime aikoina kulkemaan sukunsa edellyttämällä tavalla ja nakutellut 15-tuloksia täydellä matkalla. Ruuna ei ole huonolta paikaltakaan ihan ulkona.

Pelijakauma: Stoneisle Querida (42 %) voisi olla hieman enemmänkin pelattu, mutta haastajatkaan eivät ole vaarattomia.

Juoksunkulku: Stoneisle Querida pokannee kärkipaikan avauspuolikkaalla.