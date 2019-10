Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 24.10.2019

Suosikki: 1 Argenteuil on kilpaillut jo pitkään tasaisen varmassa vireessä ja nousee sopivannäköisen tammalähdön kärkirankkaukseksi. Toissa kerralla Lappeessa tuli yllättävä laukka viimeisellä takasuoralla häntäjoukoissa, mutta viimeksi Jukka Torvisen ajokki oli taas ihan asiallinen ja nousi 3. ulkoa kiertelemättä kolmanneksi. Mainittakoon, että Argenteuil on juossut kaikki voittonsa kengät jalassa.



Haastajat: Pelaajien koko lailla unohtama 11 Sand Of Holmö on IS Ravien papereissa yksi lähdön suosikeista. Toissa kerralla 4,5 kuukauden tauolta hevonen sai hankalan juoksun 7. ulkona ja saa lopun puutumisen anteeksi. Viimeksi Olavi Nisonen ajoi aktiivisesti ja tamma kiersi ensimmäisen puolikkaan neljättä rataa pitkin, kunnes pääsi pudottamaan 600 metriä juostuna johtavan rinnalle. Se kesti rankan reissun sitkaasti eikä hävinnyt paljon paremman juoksun saaneelle Argenteuilille kamalasti. Kaksi starttia alla Sand of Holmö saattaa olla edelleen nousukuntoinen. Viime kevään huippuvireessään se olisi vaikeasti pysäytettävissä. 2 Blue May avasi viimeksi reippaasti ja luopui keulapaikasta vasta 10-vauhtisen avauksen päätteeksi. Se kesti kovan vauhdin ihan sitkaasti ja nyt kärkipaikka irronnee helpommin.



Yllättäjät: 7 Pt's Queenly oli viimeksi Lappeessa hyvä kakkonen johtavan takaa ja hävisi vain hirmukuntoiselle Glide On Firelle. Taakse jäi muun muassa selässä vaaninut Blue May. Tamma avasi viimeksi sen verran reippaasti, että saattaa päästä nytkin asemiin, sillä sisäpuolella ei ole mitään starttiraketteja. 5 Case Caroline ei loistanut viimeksi kirissä. Tamma oli edelliskerralla Jokimalla laatulähdössä hieman paremman oloinen ja kulki lähtölaukan jälkeen sisärataa pitkin viimeiset 1900 metriä 15,6-vauhdilla. Suomeen muuttanut 4 Spitz Ha on tosi vaikea ennakoitava. Viime Ruotsin-starttien perusteella sillä on riittämistä tässäkin kilvassa.



Juoksunkulku: Blue May yritti jo viimeksi keulataktiikkaa ja lienee nyt todennäköisin vetojuhta.



Pelijakauma: Railakkaasti aliarvostettu Sand of Holmö (6%) on illan paras T4-rasti alustavan pelijakauman mukaan. Suosikkikaksikkoa Argenteuil-Blue May (44%-21%) on pelattu liikaa.