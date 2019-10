Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 23.10.2019

Pelisuositus

Viimeksi sairaanakin rehdisti toiseksi taistelluton keskiviikon helmi Pitkävedossa.Todella sopivan vastuksen kohtaavaa lahjakkuutta pääsee pelaamaan Veikkaukselle kertoimella 2,2. Tamman rajakerroin on mielestämme 1,79. Jos olisi ehtinyt ensimmäiseen junaan ennen pelinjärjestäjän reagointia, Loveya Fashionia olisi saanut paukutella juhlavalla 2,4-kertoimella.Kakkoskohteessa Veikkaus on painottanut liikaa suosikkeja, minkä takiapudotettukin lukema 6,0 on suhteellisen roima ylikerroin. Mielestämme tämä vaihtoehto toteutuu 23 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 4,35.Jos ei usko sokeasti Toto64-pankin Better Bossin voittoon päätöskohteessa, sitä vastaan voi pullikoida Pitkävedossa kakkossuosikkimmevoimalla. Paljon viime sijoituksiaan vaarallisemman tamman kerroin on 14. Oikeampi lukema on 11.Muu voittaja 6,0**Loveya Fashion 2,2***May Rose 14,0*Vermon kohteet sulkeutuvat kello 18. Pelisuositusten tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.