Ravivihje: Toto64 Vermo 23.10.2019

Suosikki/Varma: Keulaan ja kukat lienee suosikin tahti päätöskohteessa. 4 Better Boss on tehnyt valmentajavaihdoksen jälkeen niin huikeaa jälkeä, että sen tappioon on vaikea uskoa etenkin, kun kovimmat vastustajat starttaavat paljon heikommilta lähtöpaikoilta.

Vaikka Better Bossin kolmen tolpan putki katkesi viimeksi Tammer-ajossa, sen esitys ei ollut ainakaan huonompi kuin voittostarteissa. Se kamppaili keulasta urheasti maaliin asti superhevosta Atupemia vastaan. Huima oli myös ruunan ennätysjuoksu kolme kisaa sitten Vermosa. Se joutui avaamaan silloin voltista sensaatiomaisesti 09,5-kyytiä, mutta hallitsi silti täyden matkan tapahtumia suvereenisti lopussa.

Haastajat: 7 May Rose on kilpaillut viime kuukausina huonojen tähtien alla. Epäonnesta monesti kärsineen tamman kunto on ollut aivan muuta kuin tulosrivistöstä voi päätellä. Se paikkasi kolme kilpailua sitten alkulaukkansa jykevällä nousulla kolmossijalle. Hevosen viime juoksu meni harakoille, koska se laukkasi etusuoralla jäätyään roikkumaan 3. radalle. Viimeksi May Rosen kyyti ei yksinkertaisesti piisannut maalisuoralla ohituksiin 3. sisältä, kun Euroopan mestari Stonecapes Queila latoi piikistä päätöspuolikkaan 10,0-tahtia.

Harvakseltaan kilpaillut 9 El Dirtyman on jäänyt tänä vuonna yllättäen ilman voittoja. Vaikka ruunalla on kosolti kykyjä, kuparin puhkaiseminen suoraan tauolta kovassa sakissa olisi melkoinen paukku.

Tasaisen varmasti ilman täysosumia jatkuvasti suorittava 5 Massive Clout sinnitteli toissa kerralla pikimatkalla asiallisesti kuolemanpaikalta neljänneksi ja viimeksi kovassa Käpylä GP:ssä viidenneksi keulasta sooloilleen Lexus Dreamin peesistä. Jos riuska avaaja pääsee kärkijoukkoon sisäradalle, se voi seurailla totosijojen tuntumaan.

2 Bewitch Boy ja 6 Leemark’s Casimir ovat nousseet oivaan syysvireeseen ja voivat hyvin voittaakin lähiaikoina jonkun sopivamman lähdön. Ensin mainittu jäi viime keskiviikkona keulavoittajan taakse pussiin.

Leemark’s Casimirin juoksut eivät ole onnistuneet kovin hyvin. Se on ollut joko pussissa tai kuolemanpaikalla viime kilpailuissaan. Ruuna spurttasi Forssassa terävästi, kun pääsi myöhään vapaaksi, muttei aivan ehtinyt toiseksi ohi johtaneen Bewitch Boyn.

Pelijakauma: May Rose on alipelattu ja Massive Clout ja Leemark's Casimir ovat myös liian unohdettuja. Bewitch Boyn ylikorkea peliprosentti varmasti laskee vielä päivän aikana.

Juoksunkulku: Bewitch Boy ja Massive Clout avaavat terävästi, mutta molemmille kelpaa kernaasti suursuosikin vetoapu eteen.