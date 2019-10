Ravivihje: Toto5 Teivo 22.10.2019

Suosikki: 7 Mustamani on iskenyt voittosuoneen kesän kilpailutaukonsa jälkeen. Toissa kerralla Teivossa ruuna puristi johtavan rinnalta hienosti ohi johtaneen Mopoheikin. Viimeksi T75-finaalissa Jorma Kontio ajoi Tero Silvaksen valmennettavan keulaan toisessa kaarteessa. Mustamani vetäisi siitä kirikierroksen 24,3-kyytiä eikä antanut hyville vastustajille mitään mahdollisuuksia ohitukseen. Keulajuoksu näyttää nytkin todennäköiseltä.



Haastaja: 12 Uljas Suomalainen on noussut uudelle tasolle tänä syksynä. Toissa kerralla Vermossa ori avasi ulkoradalta reippaasti johtavan rinnalle ja jatkoi 21,5-vauhtisen avauksen päätteeksi keulaan, mistä piti helppoon voittoon kovalla ajalla. Viimeksi paha lähtölaukka pilasi pelin. Tapio Perttusen mukaan hevosessa oli liikaa painetta kuukauden paussilta. Laukan riski on nytkin huomioitava voltin nelosradalta, tosin tilastojen mukaan Uljas Suomalainen on ollut yllättävänkin varma volttilähdöissä.



Yllättäjät: 5 Lakan Leija hävisi Seinäjoella lievässä ylisarjassa vain kovakuntoisella Hipatsulle. Tamma teki hyvän kirin 4. ulkoa kolmatta rataa pitkin. Viimeksi EM-päivän T75-lähdössä Lakan Leijan kyyti ei vain riittänyt kärkihevosille 4. sisältä. 9 Enriko on kunnossa, mutta voittaa tosi harvoin. Syyskuussa ruuna ravasi ennätyksensä laatulähdöissä ja viimeksi II-divarin lähdöstä Porista tuli kolmostila johtavan rinnalta, toki kymmenien metrien päässä voittaja Veeran Pojasta. Hyvää esityksessä oli, että Enriko kesti kunnialla alun revityksen 20-vauhdissa kolmannella radalla. 4 Niemen Eemil oli lähellä T75-voittoa syyskuussa ja on hyvällä reissulla taas ihan mahdollinen yllättäjä. Viimeksi Vermossa se ei kestänyt kovaa matkavauhtia keulasta. 14 A.T. Eka on kyvykäs hevonen, joka näytti toissa keväänä olevan matkalla jopa avointen sarjojen menestyjäksi. Viimeiset 1,5 vuotta ovat kuitenkin edenneet yllättäen täysin ilman palkintoja ja nyt ruuna palaa kehiin vajaan puolen vuoden tauolta. A.T. Ekassa on ainesta talven menestyjäksi, mutta tässä vaiheessa se otetaan vain seurantaan, kun takamatkaakin on paljon.



Juoksunkulku: Niemen Eemil johtaa alun, mutta Mustamanin selkä kelpaa. Uljas Suomalainen avaa kovaa jos askeleet osuvat lankulle ja etenee nopeasti kärkiryhmään pienen paalun takaa.



Pelijakauma: Uljas Suomalainen (19%) on aliarvostettu ja nousee jo pienelle lapulle Mustamanin (57%) tueksi. Lakan Leija (6%) on kisan mielekkäin yllätyshaku.