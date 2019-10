Ravivihje: Toto65 Magic Monday 21.10.2019

Suosikki: 2 M.T.Master Don ei ole vielä epäonnistunut uudessa kotimaassaan, kun kolme starttia on tuottanut yhtä monta voittoa. Juoksutkin ovat menneet suosiollisesti, kun kärki on vetänyt matkalla reipasta ja on lopussa ollut kypsä hedelmä poimittavaksi. M.T.Master Don ei ole alussa nopeimpia mutta jaksaa vastaavasti tehdä töitä. Juostava 2600 metrin matka käy todennäköisesti hyvin sille. Viime starteissa hevosella on säästetty loppukiriin, mutta jossain vaiheessa sillä ajettaneen matkalla eteenpäinkin sillä ruunan fysiikka kestää vertailun.

Haastajat/yllättäjät: 9 Trouble Leader voitti Oulussa 2. sisältä. Lauantaina Seinäjoella ruuna oli 5. ulkoa tasainen samassa lähdössä missä 10 Special Present oli pitkällä starttivälillä saamaton sisäratajuoksulla. Kaksikko pystyy parempaan, kun asemat löytyvät tällä kertaa lähempää kärkeä. 5 Cutthecrap panosti viimeksi alkuun ja pääsi keulaan, mistä hevonen tsemppasi totoon. Tälläkin kertaa johtopaikka on mahdollinen, sillä sisäpuolella ei ole nopeita avaajia. 4 Not A Clue puristi toissa kerralla 3. ulkoa voittomatsiin kun taas viimeksi ruuna oli tasaisempi 4. ulkoa. Not A Clue ei ole starttiraketti, mutta tulee hyvänä päivänään terhakkaasti perille. Ylivieskassa parijonosta ykköseksi runtannut 11 Coys Rain pärjää aina, kun hevosella on taistelupäivä. Välillä ruuna saattaa tehdä erittäin näyttäviä juoksuja ja toisinaan esitykset ovat tasaisempia. Bodenissa 5. sisälle pakittanut ja mukavasti lopettanut menijä pystyy kykyjen puolesta voittamaan nähtyä enemmän lähtöjä. 12 Shiny Boss olisi eturivistä päässyt hyvin matkaan, eli lähtöpaikka on selvä miinus. Kaustisella ori oli keulasta asiallinen kolmas. Oulussa tauolta hyvin lopettanut 7 Faith In Life ja lauantaina 5. sisälle pakittanut ja tasaisesti suorittanut 6 J.A. Ninja tulevat seuraavina.

Pelijakauma: M.T.Master Don (67%) on liian selvä suosikki eikä maistu varmaksi.

Juoksunkulku: Cutthecrap katsoo alussa keulat. Jatkossa selkä saattaa kelvata eteen, mikäli esimerkiksi Faith In Life tulee ahnaasti eteenpäin.