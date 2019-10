Ravivihje: Toto4 Forssa 20.10.2019

Suosikki: Lupaavan uran alun jälkeen loukkaantunut 8 Bilettäjä on palannut 6-vuotiaana radoille Tapio Perttusen käsistä ja jälki on ollut tuhoisaa. Tammalla on uusista käsistä saldona neljä kisaa ja neljä voittoa. Viimeksi suosikki olisi tosin saattanut hävitä ilman vastustajan lopun laukkaa, mutta se ei muuta sitä seikkaa, että hevonen olisi siltikin ollut 25-lopetuksessa edelleen tosi hyvä. Selvä suosikki.

Haastajat: 5 Kartos on ailahdellut, mutta oli viimeksi Porissa keulasta mainio kakkonen. Ruuna voisi taas päästä johtopaikalle hallitsemaan kisaa.

4 Tupla Tommi aloitti uransa viime vuonna vasta 10-vuotiaana, mutta hienosti kolmen voiton putkella. Ori on nyt tauolta ongelmien jälkeen arvoitus ja valmentaja väläyttelee passiivista taktiikkaa.

14 Kemppeli on tukalissa lähtöasemissa, mutta nousukunnossa. Turussa ruuna olisi keulasta todennäköisesti voittanut ilman loppusuoran alun laukkaansa.

7 Ohran Karpalo ei pysynyt Lahdessa sisäratajuokuslla kiripuolikkaalla alkuunkaan suosikin kyydissä, mutta voisi taas kolkutella mukaan tototaistoon.

Yllättäjät: 10 Viksu Vilperi on orastavassa nousussa ja puristi viimeksi Vermossa 4. ulkoa totoon. 16 Kopsahovin Hummalla on kyytiä yllättää, mutta se on todella epävarma.

Pelijakauma: Ei ihmeitä.

Juoksunkulku: Tupla Tommi avaa johtoon, mutta sille haetaan nyt ehdottomasti selkäjuoksua. Kartos etenee näin todennäköisimmin johtoon.