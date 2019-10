Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Seinäjoki 19.10.2019

IS Ravien Toto75-varmatjaovat pelikelpoisia myös pitkävedossa.Etenkin ensin mainitun kerroin 3,85 sai sormet suorastaan syyhyämään, kunnes Veikkaus pudotti lukeman 3,65:een. Se on lasketullakin kertoimella yhä edullinen pelikohde. Viikko sitten Vermossa pussiin juuttunut Ronzon Face voittaa tämän päivän lähdön mielestämme 35 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa voittajakerrointa 2,85.Knows Bestin 1,57 on hiukan enemmän rajakerroin, mutta se pääsee pelikoriin. Todennäköisesti koko matkan johtavan Derby-kakkosen tarkka rajakerroin on 1,49.Muutakin pelattava lauantain ratoksi löytyy pitkävedossa. Lämminveristen pitkältä matkallapudotettukin kerroin 5,0 menee heittämällä luukusta sisään. Lukema tälle vaihtoehdolle kuuluisi olla vain 4,17.Suomenhevosten keskipitkällä matkalla Veikkauksen kertoimissa on peräti kaksi vääristymää.pääsee rahallisesti kannustamaan kertoimella 5,0 ja9,0:lla. Niiden lukemien pitäisi olla oikeammin 4,17 ja 7,7.Kavioliigan suosikin Josveisin ykköshaastajaon pitkävedon kuudes - ja erittäin mielenkiintoinen - tärppi ronskilla kertoimella 5,4. Nousukuntoisen oriin rajakerroin on 4,0.Ronzon Face 3,65**Muu voittaja 5,00*Veeran Poika 5,00* ja Koveri 9,0*Knows Best 1,57***Vixus 5,4***Seinäjoen ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat klo 14.30. Niiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.