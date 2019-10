Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 19.10.2019

Suosikki: 1 Knows Best on T75-rivin todennäköisin voittaja. Ruuna ei ole kilpaillut Derbyn arvokkaan kakkostilan jälkeen, mutta valmentaja Hannu Laakkonen ei pelkää lainkaan, että starttiväli näkyisi hevosen otteissa merkittävästi. Knows Best avaa kovaa ja kestää vauhtia, joten koko matkan johtoon on mainiot mahdollisuudet. Laakkonen sanoi myös, että Derbyn kaltainen kova kisa tuntuu vieneen vähän starttaillutta hevosta vielä jollain lailla eteenpäinkin.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Callela Louis on tasaisen haastajajoukon pelatuin. Hevonen on kunnossa, mutta hävisi Knows Bestille selvästi Derbyssä sekä karsinnassa että finaalissa. Tosin loppukilpailussa Callela Louisin kiri katkesi laukkaan vajaat 500 metriä ennen maalia. Loppukaarre on ollut ruunalle vaikea, sillä kurvissa tuli hyppy myös Jokimaalla toissa kerralla. Viimeksi Killerillä Callela Louis haki 1200 metriä ennen maalia keulat. Tällä kertaa se ei laukannut loppukurvissa, mutta haparoi ja menetti asemansa 5 Mainiolle. Suoran ruuna kulki taas hyvin ja kontrasi uudelleen kärkeen. 6 Joyride Luxi muistetaan parhaiten Derbystä. Se voitti karsinnan keulasta ja tuli finaalissa häirityksi, menettäen siihen sijoituksen toton tuntumassa. Viimeksi Vermossa Joyride Luxi teki oikein hyvän kirin 5. ulkoa.



Juoksunkulku: Knows Best torjuu Lake's Actionin sekä Callela Louisin alussa ja vie joukkoa.



Pelijakauma: Ei huomautettavaa.