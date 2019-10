Ravivihje: Toto4 Pori 18.10.2019

Suosikki: 2 Deangelo on aloittanut asiallisesti Aripekka Pakkasen tallista, mutta ruunalla on kykyjä vielä nähtyä selvästi parempaankin. Valmentajan mukaan treeniä kiristettiin Porin jälkeen ja hevonen onkin ollut tämän jälkeen parempi. Teivossa viisivuotias matkasi 3./2. ulkona ja lopetti juosten kakkoseksi. Loistopaikalta Deangelo saanee keulat ohjastajan näin halutessaan, mutta parhaat juoksunsa ruuna tekisi selästä. Vastus on sopivaa tasoa ja nousukuntoiselta menijältä kuuluu odottaa paljon juoksulla kuin juoksulla.

Haastajat: 7 Pam Hallover otti Teivossa 2. sisältä maksimit palattuaan pieneltä paussilta. Pam Hallover pääsee hyvin matkaan ja kuuluu pelihevosiin. Voitokas menijä pystyy paljoon, mikäli juoksu seiskaradalta onnistuu. 3 All Ready Match yllätti voittostartissaan kirimällä 3. sisältä ykköseksi. Esitys ei ollut huono viimeksikään, kun ruuna latoi 3. ulkoa juosten perille. All Ready Match kilpailee hyvässä syysvireessä ja on yksi mahdollisista. Kuolemanpaikalta ruuna tuskin voittaa eikä sillä todennäköisesti havitella keulapaikallekaan. Tarkka selkäjuoksu olisi varmasti mieluisin vaihtoehto kuskille.

Yllättäjät: 9 Spanish Rose piti Porissa keulapaikalla tempon raikkaana ja taipui lopussa. Tasaisemmalla vauhdinjaolla tamma pystyy olemaan korkeammalla. 1 Wilds Celebrity voitti Maarianhaminassa niukasti johtopaikalta sopivalla tempolla. Rima nousee tuntuvasti tähän kisaan. 4 Kat's Commander on tehnyt viime starteissaan hyviä esityksiä kuten viimeksi 5. ulkoa. Kisan jälkeen ruuna rokotettiin ja muutenkin sitä on valmisteltu aikaisempaa nätimmin tähän kisaan. Rokotukset eivät ole koskaan laskettavissa plussaksi seuraavaa kilpailua silmällä pitäen. 11 Muscleman oli tahmea paussilta juostuaan johtavan takana, mutta pystyy startti alla parantamaan. 10 Backwood's Hexfire oli Turussa 11-lopetuksessa sijoitustaan parempi ja nostetaan mahdollisena suuryllättäjänä mukaan.

Pelijakauma: Deangelon peliosuus (38%) on korkeahko eikä ruuna käy varmaksi. Pam Hallover (15%) on kelpo merkki kuumimmista pelihevosista. Spanish Rose (5%), Muscleman (2%) ja Backwood's Hexfire (1%) ovat kaikki alipelattuja yllättäjäehdokkaita.

Juoksunkulku: Deangelo riistää keulat Wilds Celebrityltä, joka tähtää tämän kantaan. Kat's Commander jäänee toisen radan veturiksi.