Ravivihje: Toto65 Jokimaa 17.10.2019

Suosikki: Vasta tämän vuoden huhtikuussa kilpailemisen aloittanut ja Ruotsissa jo kuusi voittoa napannut 5 EL Gumpert on JTT-karsintojen eksoottisin osallistuja. Iso ruuna taipui Solvallassa viimeksi hieman kierrettyään avauspuolikkaalla johtavan rinnalle, mutta oli edelleen aivan hyväksyttävä. 4-vuotiasta on hieman hankala verrata kotimaisiin kilpakumppaneihin, mutta potentiaalia pitäisi olla ihan mukavasti niihinkin suhteutettuna.

Haastajat: 8 Santo Grial kaipaisi ehkä hieman lisää voitontahtoa, mutta fysiikka voisi riittää haastamaan pelaajien suursuosikin. Kuopiossa ruuna kesti rankan reissun hienosti ja hävisi vain MAS Champille. 8-radalta on tietysti taas luvassa lisämetrejä.

4 La Can Star Chip on aloittanut pitkältä tauolta hieman vaihtelevasti. Vauhtikestävä ruuna pystyy lyömään hyvänä päivänään koviakin. Rattailla nähdään mielenkiintoinen muutos, kun isä-Korpi hyppää kyytiin pitkästä aikaa.

Yllättäjät: 9 Wutan aloitti Suomessa kelpo esityksillä, mutta sekin kohtaa nyt kovempia. Tapio Perttunen on saattanut keksiä pikkutauon jälkeen uusia jippoja tutustuttuaan hevoseen parin startin verran. 6 Paddock's Star jaksaa, mutta on ottanut nyt kaksi outoa laukkaa peräkkäin ja se askarruttaa. 2 Euro Boy voitti Killerillä varmasti, vaikka juoksu meni väsyvän takana hankalaksi. Rima nousee toki nyt siitä melkoisesti, mutta paikka on sentään hyvä. 11 Dalton Hoss oli taukostartissaan sijoitustaan parempi, mutta edelleen hankalissa asemissa. 10 Inaccessible ei ole oikein innostunut toisten takaa parhaimpaansa, joten takarivi on massiivinen miinus. 7 After Knight kiri toissa startissaan Vermossa mukavan pirteästi ja vaikuttaisi olevan nousussa vaikean kesän jäljiltä.



Pelijakauma: EL Gumpert (72 %) on jonkin verran liikaa luotettu, eikä kelpaa varmaksi. Santo Grial (7 %) ja La Can Star Chip (6 %) nostetaan kaveriksi kupongille.

Juoksunkulku: Like It Or Not pitää ensiksi johtopaikan, mutta kelpuuttaa nopeasti selän eteensä. EL Gumpert avaa isoksi hevoseksi hyvin, mutta Santo Grial saattaa ainakin yrittää yllättää sen lähtösuoralla. Jompikumpi näistä on lopulta johtonimi ja EL Gumpert tietysti selvästi paremmalta paikalta todennäköisempi.