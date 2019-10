Ravivihje: Toto64 Vermo 16.10.2019

Suosikki: Tasaisessa päätöskohteessa suosikin nimeäminen on makuasia. IS Ravien ja myös T64-pelaajien nosto on 11 Joseph Boko, jolla on ikäluokkavarsan kyvyt, mutta laukat pilaavat vielä juoksuja turhan usein. Toissa kerralla kun ori pysyi askelillaan, se niittasi tuplasti enemmän tienanneen ja keulassa juosseen Stonecapes Sethin lopussa. Viimeksi oli sitten taas epäonnistumisen vuoro, kun hevonen laukkasi keulasta loppukaarteessa. Hyppy ei kuitenkaan ollut pelkästään hevosen virhe, sillä Markku Niemisen mukaan orilta lähti kenkä jo alkumatkan aikana.

Haastajat: Seuraavana rankataan 5 My Way Not Yours, lähinnä siksi, että nopealla avaajalla on saumat päästä tekemään oma rauhallinen juoksu keulassa. Viime viikolla Vermossa ori johti alun, mutta luovutti toisessa kaarteessa paikan voittokone Perfect Rainmakerille. Lopussa My Ways Not Yours ei saanut mahdollisuutta ohitukseen ja voimia näytti jäävän jonkin verran tähteille. 9 Fuscus H.L. oli viimeksi mainio keulasta ja piti kovan Loveya Fashionin vakuuttavasti nuhteessa lopussa. Toissa kilvan perusteella ruuna pystyy pärjäämään myös takarivistä. 3 Peacock Comery oli toissa kerralla hyvä johtavan rinnalta ja hävisi vain voitokkaalle Blue Max Innille. Ruuna kulki kirikierroksen 15,7-vauhdilla.

Yllättäjät: 2 Want To Wheels on vaikea veikattava, kun alla on taukoa ja kilpaileminen on ollut muutenkin katkonaista. Valmentaja Risto Salmela arvoi tallikommenteissa, että hevonen on nyt parempi kuin viimeksi Lappeessa ennen taukoa. Tuolloin tamma voitti helpon lähdön johtavan rinnalta. 10 Farbella Journey meni viimeksi keulasta 15,5-tuloksen ja voitti, mutta kaikki oli pelissä ja vastus kovenee tähän, joten tamma jää takarivistä yllättäjän rooliin.

Juoksunkulku: My Ways Not Yours kokeilee tällä kertaa keulasta. Joseph Boko kiertää rinnalle.

Pelijakauma: My Ways Not Yours (13%) on paras merkki perusmerkeistä. Joseph Boko (33%) on hieman yläkanttiin rastittu, samoin Peacock Comery (23%).