Ravivihje: Toto5 Teivo 15.10.2019

Suosikki: 4 Coldspring kilpailee nousuvireessä ja alkaa olla huipputikissä saatuaan kolme starttia alle tauon jälkeen. Kuusivuotias olisi saattanut Lahdessa napata voiton mikäli olisi päässyt Othellos Magin etupuolelle, mutta tämän mentyä keulaan ei ohi ollut asiaa. Viimeksi Coldspringillä ajettiin 12-radalta maltillisesti sisälle, mistä hevonen lopetti mainiosti. Coldspring saanee hyvän selkäjuoksun, mutta toisaalta kuolemanpaikkakaan ei täysin veisi sen menestymismahdollisuuksia. Uumoilemme alkuun tulevan vauhtia, mikä sataisi vahvan Coldspringin laariin. Jouni Hakkinen (voitto% 21) on urallaan kilpailuttanut valmennettaviaan hyvällä voittoprosentilla ja Santtu Raitala puolestaan kamppailee kuskiliigan voitosta.

Haastajat: 2 Cheri Sane ja 3 High Profile ottavat todennäköisesti alussa yhteen. Keväällä kaksikko starttasi vierekkäin matkaan ja tuolloin High Profile piti sisäpuolelta startanneena Cheri Sanen ulkopuolellaan. Kyseessä on tasainen kaksikko alussa ja todennäköisesti Cheri Sane etenee johtopaikalle. Sieltä ruuna on tehnyt hyviä suorituksia. Kunnossa ei ole moitetta, sillä viimeksi voitto irtosi tyylikkäästi 5. ulkoa. High Profile puolestaan taipui viimeksi johtavan rinnalta, mutta kesti Teivossa reippaan matkavauhdin kunnialla johtopaikalla. Juha Utala on varoitellut 1 Vitessestä, kun syyskelit tulevat. Silloin vahva menijä on parhaimmillaan, kun vauhdit tippuvat. Esimakua hyvistä suorituksista saatiin jo viimeksi Lahdessa, missä viisivuotias runttasi vahvasti perille. Lähtöpaikka ei ole tasaiselle lähtijälle plussaa. 8 Star Cat eteni Forssassa toisen kaarteen jälkeen voimalla keulaan ja voitti helposti. Startti teki todennäköisesti hyvää tauon jälkeen. Lähtöpaikka on iso miinus nopealle 10 Erna's Kingille. Kunnossa ei ole suurempaa vikaa sen kohdalla.

Pelijakauma: Coldspring (17%) käy mainiosti varmaksi tämän ollessa vasta kolmossuosikki.

Juoksunkulku: Cheri Sane ja High Profile iskevät alussa yhteen Västerbo Locksmithin lyödessä tahtia kolmannella radalla. Koko ensimmäinen kierros mennään vauhdilla.