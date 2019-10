Ravivihje: Toto65 Magic Monday 14.10.2019

Suosikki: 7 Backward's Boy voitti Bodenissa perinteisen Mäster Gustafs Pokal -kilpailun, jossa karsintalähdöt juostiin autolähtönä ja finaali volttina. Karsinnan ruuna voitti kuolemanpaikalta ja finaalin keulasta - molemmat varmaan tyyliin. Viimeksi Oulussa viisivuotias pääsi johtoon eikä ollut lyötävissä. Backward's Boy on mennyt upeasti, mutta tehtävät kovenevat koko ajan. Tälläkin kertaa hyviä haastajia on viivalla eikä ruunaa uskalla jättää rivien varmaksi.

Haastajat: 1 Mountain Hooligan kiri Oulussa 5. ulkoa hyvin perille ja sai startin alle. Ruuna on hyvä lähtijä ja juoksisi mieluiten keulassa kuten tekisi myös 5 Bwt Rock And Roll, jolla koitettaneen alussa riskilläkin piikkiin. Rovaniemellä ruunalla ajettiin varmasti ravia läpi kun taas viimeksi se ei saanut täyttä mahdollisuutta juostuaan sisäradalla. Janne Soronen oli etukäteen luottavainen, jos hevonen pääsee piikkiin.

Yllättäjät: 11 King Casper runttasi toissa kerralla kirinsä mukavasti perille ja viimeksi ruuna ehti kakkoseksi löydettyään 6. sisältä vapaata. Kunto on nousussa ja ohjastaja paranee merkittävästi. Ylivauhtisella juoksulla ruunalla on saumansa. 9 Zultanio tekee ensiesiintymisensä Suomessa. Avausstartissa vastusta on riittämiin eikä menestys irtoa helpolla. Jo sijoitus kärjen tuntumassa olisi kelpo startti. 3 Execute on tasainen starttari, joka ei suuresti hyödy lähtöpaikasta, mutta toki kolmosrata kuuluu joka tapauksessa parhaimpiin lähtöpaikkoihin. Ruunalla on viime starteissa ajettu sisältä ja esitykset ovat olleet kelpo luokkaa. 6 Seachocolate on hyvä avaaja ja pystyy kärjen tuntumasta sijoittumaan korkealle. 8 Faith In Life on tauluaan parempi menijä, joka osaa voittaa lähtöjä. Kasikaistalta tehtävä taitaa olla kuitenkin turhan haastava.

Pelijakauma: Bwt Rock And Roll (9%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Mountain Hooligan ja Bwt Rock And Roll iskevät alussa yhteen ja myös Backward's Boy tulee alussa eteenpäin. Bwt Rock And Roll prässää itsensä vaikka väkisin keulapaikalle.