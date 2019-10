Ravivihje: Toto4 Turku 13.10.2019

Suosikki: 7 Amazing Warrior on papereissamme suursuosikki illan tehtävään. Kun alustava pelikannatus on alakantissa, kyseessä on illan maukkain T4-suosikkivarma.



Keskiviikon välistartissa ruunalla yritettiin kiivaassa kiihdytyksessä nopeiden avaajien ulkopuolelta väkisin keulaan. Hevonen meni hurjassa vauhdissa aavistuksen vinoksi ja laukkasi, minkä voi laskea työtapaturmaksi. Varmistimme vielä valmentaja Seppo Mäntyniemeltä kisan aattona, ettei hevonen saanut kolhuja tilanteessa. Jos Amazing Warrior on samanlainen kuin syyskuun-starteissaan, se voittanee. Esimerkiksi Turussa 5-vuotiaiden suurkilpailussa ruuna jäi hienon näköisenä pussiin ja olisi tilaa saadessaan taistellut kolmostilasta. 25. syyskuuta EM-katsastuksessa piisasi johtavan takaa kolmanneksi ja löi mm. keulassa juosseen Mark Moren.



Haastaja: 9 Callela Einstein on yhtä selvä ykköshaastaja kuin Amazing Warrior lähdön suosikki. Kyseessä on voitokas luokkahevonen, joka vakuutti muun muassa toissa kerralla johtavan rinnalta. Viimeksi kiriä ei kuitenkaan irronnut odotetusti eikä hevonen olisi pärjännyt ilman lopun laukkaakaan. Callela Einstein jatkaa jo neljän päivän päästä Jokimaalla JTT-karsinnoissa, joten tuskinpa sillä ajetaan tätä iltaravilähtöä hampaat irvessä.



Yllättäjät: 6 Westcoast Skipper kulki kesällä voitokkaasti, mutta alkusyksystä tuli heikompi vaihe. Tallitietojen perusteella nyt pitäisi olla taas parempaa luvassa. Ruuna avaa kovaa ja varsinkin keulassa juoksevan Amazing Warriorin selästä se nähtäisiin mitalisijakamppailussa. Valmentaja Olli Lähtinen pitää Westcoast Skipperiä tasavahvana tallin toisen edustajan 3 Langen's Cza Czan kanssa, joka puolestaan ei avaa kovaa, mutta on hyvä kirihevonen. Viimeksi Porissa Langen's Cza Cza kiri hänniltä viimeiset 700 metriä 12,8-vauhdilla ja tuli kovaa maaliin saakka. 8 Astrodome debytoi uusista käsistä. Emme tavoittaneet valmentajaa tallikommenttia varten. Kovakuntoisten suosikkien lyöminen tulisi yllätyksenä ulkoradan lähtöpaikalta, vaikka hevonen olisi heti hyväkin. Samoin 1 Way To Go on mielenkiintoinen seurattava uudesta tallista, mutta kohtaa pari niin kovaa, että otetaan vain seurantaan.



Juoksunkulku: Amazing Warrioria kunnioitetaan ja se saa revittelyittä keulapaikan Ex Gracylta tai Westcoast Skipperiltä.



Pelijakauma: Amazing Warrior (48%) on alipelattuna suosikkina hyvä T4-varma.