Ravivihje: Toto75 Vermo 12.10.2019

Suosikki: 3-vuotiaiden EM on harmillisen vajaa lähtö, mutta mukana on ME-hevonen, Suomen, Norjan ja Viron Kriterium-voittaja, joten tasoa on paha mennä moittimaan. 7 Ecurie D on selvä suosikki, vaikka se raapaisi lähtöratalotosta heikomman arvan. Tappioton varsa kiskaisi viime kilpailussaan johtavan rinnalta ikäluokan lyhyen voltin ME:n ja vaikuttaa päällisin puolin todelliselta lupaukselta. Alla on hiukan taukoa, mutta IS Ravien tavoittama vakio-ohjastaja Björn Goop ei vaikuttanut alkuunkaan huolestuneelta. Mies kertoi, että tähän kisaan on tähdätty kauan, eikä Frode Hamre tapaa kilpailla hevosillaan muutenkaan kovin tiiviisti.

Haastajat: 4 Custom Colt ei ole ongelmaton hevonen, mutta kapasiteettia tuntuisi löytyvän roppakaupalla. Laukkoja on tullut usein, mutta Norjan Kriteriumissa ori kiersi ykköseksi sellaisesta huolimatta. Viimeksi varsa laukkasi lähtösuoralla kahdesti ja jäi sata metriä muista, mutta ehti uskomattomasti silti totoon.

6 Raskolnikov Frido kiersi Suomen Kriteriumissa matkalla johtavan rinnalle ja hoiti homman siitä todella varmoin ottein. Ori on Suomen joukkueen selkeä ykköshevonen ja äärimmäisen sitkeä varsa voi lyödä ulkomaan vieraille hyvinkin luun kurkkuun.



Yllättäjät: 1 First Class Ladylle jäi Kriteriumissa jossiteltavaa. Tamma pääsi 4. sisältä kiripuolikkaalla toiselle, mutta tuli pussissa maaliin ja olisi kamppaillut tiloilla ainakin kolmosesta. 5 Golden Dream M.E. voitti Leangenissa oikein helposti keulapaikalta ja palasi kesän ongelmien jälkeen taas raiteilleen. Toki Custom Colt teki lähdössä huomattavasti tätä kovemman juoksun. 2 Ferus Galax voitti Viron Kriteriumin, eikä ole tehnyt mitenkään noloja esityksiä Suomen vierailuillaankaan. Kesällä Mikkelissä ori oli Sahara Peyoten jälkeen toinen Kasvattajakruunun alkuerässä.

Pelijakauma: Ecurie D (46 %) voisi olla enemmänkin pelattu. Custom Colt (14 %) on haastajista Raskolnikov Fridoa (28 %) edullisempi.

Juoksunkulku: Golden Dream M.E. on keulasuosikki ja First Class Lady yrittää hangoitella vastaan. Ecurie D saapuu 1. takasuoralla kyselemään keulapaikkaa ja eiköhän se ole tarjolla oli keulassa siinä vaiheessa kuka tahansa.