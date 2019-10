Ravivihje: Toto65 Vermo 11.10.2019

Suosikki: 7 Jolly Roy otti epäonnekseen laukan Derbyn finaalissa avauspuolikkaalla ja peli oli sitä myöten selvä. Tämän jälkeen Jolly Roylla on ajettu erittäin maltillisesti eikä sitä toissa kerralla hätistelty lopussa turhaan, kun kärki oli mennyt. Viimeksi nelivuotias kokeili siipiään avoimessa tehtävässä, jossa voiton vei Lexus Dream. Tällä kertaa Jolly Roy on omiensa seurassa ja starttaa suosikkina matkaan. Ori on hyvä avaaja ja pystyy menestymään juoksulla kuin juoksulla.

Haastajat: 2 Zogo Match on jäänyt viime starteissaan yllättäen kamppailemaan himmeistä totosijoista. Ruuna on mollemmilla kerroilla avannut keulaan, missä ruuna on ollut turhan totinen ja painanut matkan aikana ohjille. Tämä on näkynyt päätöspuolikkaalla. Voi olla, että tällä kertaa nelivuotiaalla ajetaan selästä. Derbyssä viidenneksi sijoittunut 8 Kaptah matkasi Porissa 2. ulkona, mistä ruuna kiri aivan asiallisesti totoon. Tällä kertaa lähtöpaikka on hankala, mutta pienessä lähdössä nelivuotias ei pahimmassakaan tapauksessa jää liian kauas kärjestä. Kolmosrata on 3 Ronaldo Malibulle juuri sitä, mitä lääkäri määräsi. Ruuna starttaa ensimmäistä kertaa tälle kaudelle kuutosrataa sisempää ja kuuluu pelihevosiin vaikka jäikin viimeksi kakkoseksi keulasta maltillisen matkavauhdin jälkeen. 1 Sahara Sandstorm ei mittaa matkaa tai juoksupaikkaa. Vermossa ruuna oli 3. sisältä hieman tasainen lopussa ja viimeksi ruuna haki alussa väkisin laukan. Nelivuotias pystyy paljon nähtyä parempaan. 6 Hudson Web nousi viimeksi Ronaldo Malibun jälkeen kolmanneksi 2. ulkoa. Tehtävä kovenee tuntuvasti.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Zogo Match, Ronaldo Malibu ja Jolly Roy kamppailevat alussa keulapaikasta. Mikäli Zogo Matchilla ollaan selkätaktiikalla liikenteessä, aluksi Ronaldo Malibu menee keulaan ja tämän jälkeen Jolly Roy.