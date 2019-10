Ravivihje: Toto4 Jokimaa 10.10.2019

Suosikki: 9 Anything For You ei ole vielä täysin lunastanut vedonlyöjien odotuksia Risto Airaksisen valmennuksesta, mutta viime keskiviikon esityksen perusteella voittosaldo komistuu varmasti pian. Ruuna sai tosi hankalan juoksun kaukana kärjestä noin kymmenennessä parissa ulkona. Se kiersi hienosti kärkitaistoon ja ehti ulkoratoja pitkin kakkoseksi. Anything For You kulki kirikierroksen 12,5-kyytiä ja siitä viimeiset 500 metriä neljättä rataa pitkin. Kyseessä on voitokas luokkahevonen, joka voi vieläkin parantaa otteitaan, sillä se oli välissä lähes kaksi vuotta sivussa radoilta. Iikka Nurmonen jatkaa ohjissa.



Haastajat: Suosikin kovimmat haastajat 5 Golden Eleven, 7 Reverend Dred ja 8 Past Or Flash kohtasivat jo kuukausi takaperin Jokimaalla. Past Or Flash avasi kovaa johtavan taakse ja oli siitä kolmikon ensimmäisenä maalissa, mutta ihan hyviä olivat myös johtavan rinnalla matkannut Golden Eleven ja 2. ulkoa kirinyt Reverend Dred. Koko trion kunto pitää myös viime esitysten perusteella. Varsinkin Reverend Dred kiri viimeksi hänniltä hyvällä tyylillä kärkeen T64-lähdössä. Tässä näemme Pia Huusarin valmennettavalle mahdollisuudet keulajuoksuun, joten se nousee Anything For Youn ykköshaastajaksi.



Yllättäjät: 1 Al E.Gador Zet on hyvä ja voitokas hevonen näihin lähtöihin, mutta ei nouse suoraan lähes viiden kuukauden tauolta yllättäjän roolia korkeammalle papereissamme. Tallikommenteissa lisää tietoa hevosen tilanteesta. 4 Joker Photo matkasi viimeksi 6. sisällä ja kiri yllättävänkin raikkaasti kakkoseksi lähdössä, jota hallitsi keulasta kovakuntoinen Hijack'em. Tämä lähtö on vielä vaativampi ainakin paperilla. 3 Pension Killer oli valmentajan mukaan positiivinen viimeksi tauolta kurkkuoperaation jälkeen. Mielialahevonen voi olla hyvänä päivänään yllättävän korkealla.



Juoksunkulku: Parhaat avaajat ovat radoilla 1,2,7 ja 8. Reverend Dred ja Past or Flash lataavat ulkoa starttiin, ja näistä ensin mainittu on todennäköisin keulahevonen.



Pelijakauma: Anything For Youn (38%) alustava pelikannatus on toivottua korkeammalla. Haastajista Past or Flash (5%) on selkeimmin aliarvostettu.