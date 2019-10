Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 9.10.2019

Pelisuositus

Ravien neljännessä lähdössä (T64-1) näemme hieman suuremmat mahdollisuudet jonkun ison yllättäjän menestymiseen kuin pelinjärjestäjä Veikkaus. Muu voittaja -vaihtoehdolle on tarjolla kerroin 5,70, kun todennäköisyysarvioista (22%) johdettu pelikelpoisuuden raja painuu alle viiden.Ravien seitsemännessä lähdössä tartutaan Laurila’s Gimlin kertoimeen 6,70. Kerroinrajamme on viiden pinnassa (arvio 18%) siitäkin huolimatta, että hevonen ei ollut aivan parhaimmillaan voitosta huolimatta viimeksi Forssassa. Sillä oli tuuriakin matkassa, kun rinnalle syöksynyt Hocuspocus Avenger laukkasi maalisuoralle tultaessa.Yhdeksännessä lähdössä Muu voittaja -vaihtoehdon kerroin 3,45 on rajatapaus. Tästä joukosta löytyisivät muun muassa kovakuntoinen Bombard ja derbyfinalisti Joyride Luxi. Kapean marginaalin kohdetta ei kuitenkaan nosteta pelisuositukseen saakka.Kohde 370: Muu voittaja 5,70 **Kohde 374: Laurila’s Gimli 6,70 **Veikkaus sulkee ravien pitkävetokohteet keskiviikkona kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.