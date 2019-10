Ravivihje: Toto64 Vermo 9.10.2019

Suosikki: 6 Look Complete on tehnyt niin mainiot esitykset Iikka Nurmosen valmennuksesta, että starttaa toisena varmanamme. Ruuna hallitsi toissa juoksuaan leikiten piikkipaikalta ja tykitti viimeksi vinhasti maalisuoralla voittajan tuntumaan sen jälkeen, kun oli loppukaarteen väärän kaistavalinnan jälkeen vapautunut pussista. Nyt hevosella on taas hyvä sauma päästä keulaan.

Haastajat: 7 Amazing Warriorin ajat ovat selvästi lähdön kovimmat, mutta sen on silti vaikea lyödä Look Completea tämän ulkopuolelta, vaikka se pystyy avaamaan tosi lujaa. Kovissa 5-vuotislähdöissä kilpaillut ruuna jäi toissa kerralla 3. sisälle voimissaan pussiin, mutta oli viimeksi 2. sisältä vain tasapaksu lopussa, kun sai tilaa.

Monta kertaa huonosta tuurista kärsineen 10 Bombardin juoksu onnistui vihdoin viimeksi ja se pääsi näyttämään rautaisen kuntonsa. Ruuna tyylitteli 10,5-avauksesta huolimatta keulasta murskavoittoon. Se kirii varmasti takarivistäkin korkealle, mutta suosikin ohittamiseen emme usko sen pystyvän venymään.

4 Hill Yes pääsi toissa kerralla pitkästä aikaa voitonmakuun Teivossa, missä sai tehdä keulassa täysin oman juoksunsa. Sen ei tarvinnut lyödä lopussa kaikkia voimiaan likoon. Parilla edellisellä kerralla ruuna taipui jonkin verran samalta juoksupaikalta. Viimeksi Hill Yes kiersi 4. ulkoa selissä tasaisesti pikkurahoille. Ruuna kykenee lähtemään niin riuskasti, että voi halutessaan torpedoida varmamme keulahaaveet.

12 Joyride Luxin Derby-finaali tärveltyi karsintavoiton jälkeen loppukaarteen häirintälaukkaan kesken kirin. Viimeksi se jäi taktiikkajuoksussa kaikki voimat tallella pussiin keulasta voittaneen Lewis Alen taakse. Vaikka ruuna on huippuhevonen, sen on tosi vaikea ehtiä ykköseksi asti piippuhyllypaikaltaan ilman rajua ylivauhtia. Nuorta hevosta tuskin revitellään matkalla näännyksiin tavallisessa lähdössä.

Hyvään syysvireeseen kohonnut 2 Callaway Scoop ja tasavauhtinen 5 Honorary Consul kärkkyvät juoksuun railakasta tempoa. Molemmat ovat menestyneet viime aikoina pienemmissä ympyröissä.

Callaway Scoop punnersi toissa kerralla porukan perältä pitkällä kirillä sisukkaasti voittoon ja menetti viimeksi keulapaikan maalin tuntumassa.

Honorary Consul ehti viimeksi epäsopivalla lyhyellä matkalla 3. ulkoa kevyessä sakissa loppumetreillä kärkeen, mutta nyt vastus on aivan toista maata.

Pelijakauma: Look Complete voisi olla suurempikin suosikki. Bombard on myös alipelattu ja Amazing Warrior ja Hill Yes ovat ylipelattuja.

Juoksunkulku: Radoilta 4, 6 ja 7 avataan parhaiten. Look Complete on todennäköisin piikkihevonen.