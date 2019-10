Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 8.10.2019

Suosikki: 1 Going Above on tehnyt väkeviä juoksuja eikä olisi vääryys vaikka ruuna saisi yhden voitonkin tulosrivistöön. Kajaanissa hevonen juoksi johtavan takana ja nousi hyvällä kirillä totoon. Joensuussa Going Above jäi johtavan rinnalle, mistä viisivuotias tsemppasi periksiantamattomasti maaliin. Lähtöpaikka on kaksijakoinen, sillä hevonen ei todennäköisesti pysty pitämään keulapaikkaa hallussaan.

Haastajat: 9 Curakao tsemppasi Seinäjoella johtopaikalta kakkoseksi ja hyvällä voittoprosentilla kilpaileva ruuna kuuluu aikaisin peleihin. Kärjen ylivauhti auttaisi asiaa, sillä ruuna tulee aina väkevästi perille. 3 Winter Amiraal on hyvä lähtijä. Se oli tauolta paluussaan yllättävän kaukana parhaastaan jääden 4. ulkoa kauas kärjestä. Tähän kisaan jäi paljon parannettavaa, mutta ori pystyy siihen.

Yllättäjät: 2 Tequila Croft oli Joensuussa vailla kiritilaa ja nousi maalisuoralla asiallisesti saatuaan vapaata. Ohjastaja vahvistuu merkittävästi. 6 Ranch Pronto nousi Forssassa 5. sisältä asiallisesti neljänneksi. Lähtöpaikka on jälleen turhan ulkona. Tauolta palaava 10 Sahara Ayanna tulee seuraavana ennen viimeksi alisuorittanutta 4 Elaiza Camtoa. Jälkimmäisen valmentaja odotti suojatiltaan parempaa. 8 Västerbo Locksmith on kelpo avaaja ja saattaa päästä hyviin asemiin, mikäli ripaus onnea on matkassa. Ohjastaja on selvä plussa.

Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö.

Juoksunkulku: Winter Amiraal katsoo keulat eikä luovu paikastaan.