Ravivihje: Toto65 Magic Monday 7.10.2019

Suosikki: Jo varsan pyöräyttänyt ja vasta 7-vuotiaana vauhtiin päässyt Saaga S:n pikkusisko 12 Milrid on tehnyt hienoa työtä lukuun ottamatta viime Lappeen kisaa, jossa tamma oli oudon sekaisin ja laukkaili hylkäykseen. Vauhdit riittävät näistäkin asemista ja auton takaa hevonen on esiintynyt varmemmin.

Haastajat: 3 Pärttyl palasi Killerillä sitkeän esityksen päätteeksi voittokantaan ja edellisestä huonosta startista alkaa olla aikaa. Ruuna on hieman tasainen avaaja, mutta sillä voi käännellä ajoissa oikeasta ohjasta.

10 Misca on oikein vauhdikas ori, joka kuitenkin kaipaa tarkan reissun. Hevonen palasi heinäkuussa pitkältä tauolta ja on napsinut sen jälkeen pelkkiä kärkisijoja. Onnistuneella juoksulla voittokaan ei saa yllättää ja hevonen on tässä aliarvostetuimmassta päästä.

6 Vieskaus on suosikin tapaan jalosukuinen. Ruuna on varsin nopea ja tässä todennäköinen johtonimi. Oulun voitto tuli keulasta laukkarikkaassa lähdössä. Nyt vastus on edellisiä startteja aika paljon kovempaa.

5 Pitskalla on hyppy herkässä, vaikka se on nyt kulkenutkin pari kertaa putkeen ravia. Kuopiossa tamma löi esimerkiksi Vieskauksen ja on siihen nähden suhteessa oudon vähällä huomiolla.

Yllättäjät: Seppo Suurosen kaksikolla 2 Rallin Muisto ja 7 Lumo-Pekuna on potentiaalia yllättää, jos ne vain pysyisivät vaihteeksi askelillaan.



Pelijakauma: Vieskaus (19 %) on liikaa pelattu. Aliarvostettuja on useita. Misca (8 %), Pitska (3 %) ja Rallin Muisto (3 %) ovat ehdottomasti lappukamaa näillä peliosuuksilla.

Juoksunkulku: Pitska avaisi ravilla lujaa, mutta laukkariski on merkittävä. Vieskaus lähtee myös kovaa ja jompikumpi näistä johtaa.