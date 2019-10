Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 6.10.2019

Suosikki: 4 Like A Boeing on tykittänyt taulunsa täydelliseen kuntoon ja haussa on kuudes peräkkäinen ykköstila. Ruuna pääsee jälleen kerran loistoasemista liikkeelle ja tähtää keulapaikalle, mistä hevonen on voittanut viime aikoina lähtönsä poikkeuksetta. Like A Boeing erottuu selväksi suosikiksi.

Haastajat: 3 Listas Hector tsemppasi viimeksi mainiosti perille toiselta ilman selkää ja otti ansaitun totosijan. Lähtöpaikka on mainio eikä kuski ainakaan heikkene. 5 Enigma Sisu nyrkkeili Rovaniemellä johtopaikalta kakkoseksi. Tällä kertaa keulaan ei ole asiaa, mutta hyväkuntoinen tamma pystyy menestymään muualtakin. 6 Peppe Roc jäi Rovaniemellä keulasta kakkoseksi Fairstormin iskettyä selästä ohi. Lähtöpaikka on ulkona, mutta juoksun onnistuessa Peppe Rocilla on saumat olla korkealla.

Yllättäjät: 7 Walk Out kiri viimeksi tarkalla juoksulla hyväksyttävästi neljänneksi ja kokee ohjastajanvahvistuksen. Viimeksi 2. sisällä juossut 2 Amaranth Artist on hyvä hevonen sarjoihinsa ja kuuluu loistopaikalta useaan merkkiin mukaan. 10 Athletic Boss laukkasi Rovaniemellä varmalta näyttäneen totosijan ja olisi kamppaillut lähdön voitostakin, sillä hypyn aikoihin hevonen johti lähtöä. Tällä kertaa vastus on kova. 1 Ocu jäi voittostartin jälkeen kuolemanpaikalle eikä menestynyt. Raskas keli olisi vahvalle menijälle etu.

Pelijakauma: Like A Boeing (51%) on jonkin verran ylipelattu ja varmistetaan suuremmassa systeemissä.

Juoksunkulku: Like A Boeing avaa johtoon ja Listas Hector päässee tämän kantaan. Matkavauhti on maltillista välikierroksen ajan - etenkin jos jompi kumpi tallikavereista juoksee rinnalla.