Ravivihje: Toto75 Teivo 5.10.2019 – Kriteriumien jättipotit jaossa

Suosikki: Stayer-kisa Tammer-ajo huokuu perinteitä. Tänä vuonna mukaan on saatu todellinen isokenkäinen, kun kansainväliselle huipulle murtautumisen kynnyksellä oleva 16 Atupem koittaa ensimmäistä kertaa urallaan kolmea kilometriä. Matka on tuskin ongelma erityisesti vahvana tunnetulle jässikälle ja sen pitäisi kiertää takamatkaltakin ykköseksi. Suomen mestaruudessa ori oli jäätävä, vaikkei pystynytkään puristamaan 07,5-lopetuksessa johtavan rinnalta ohi keulan Next Directionin.

Haastaja: Mahtavaa työtä viimeisissään tehnyt 8 Better Boss on hevonen, joka ei kauaa heilu nykyisissä sarjoissaan, mutta Atupem tuntuu tässä vaiheessa vielä turhan kovalta vastustajalta. Ruuna joutui epäonnekseen takariviin, josta jo ulos pääseminen on pieni ongelma ja periaatteellisesti etumatkasta takamatkan tähteen sulaa heti metrejä. 5-vuotias on kuitenkin paalun paras.



Yllättäjät: Paalulla on pari muutakin nousukasta joista kuullaan vielä. 2 New Life Wheels on lähdön jokerikortti. Kesän Ruotsin reissuilla meni moni asia pieleen ja valmentajan mukaan hevonen on kotiolojen perusteella nyt parempi kuin koskaan. 3 Sahara Sandstorm nousi tämän matkan 4-vuotiaiden SE-hevoseksi kesällä Mikkelissä ja voitti stayer-matkan Turussakin vakuuttavasti. Vermossa ruuna sai myöhään tilaa. 6 Detroit Rock Sisu oli tässä kisassa viime vuonna neljäs ja viime kisan perusteella selättämässä lamavaiheensa. 5 BWT Angryman ja 4 Mister Lane ovat hyviä pitkän matkan menijöitä, mutta vastus on ehkä hieman kovempaa kuin mihin ne ovat tottuneet. Takamatkalta löytyy kovuutta ja rutiinia Atupemin lisäksikin, mutta ei tässä ole kiertelemällä helppo pärjätä, kun paalullakin on paljon voimaa. 12 Zeus Kemp parantaa hiljalleen otteitaan pahan loukkaantumisen jäljiltä. 13 Excalibur It on palannut tauolta ailahdellen, mutta omaa paljon potentiaalia. 10 Bret Boko tekee aina parhaansa, eikä matkankaan pitäisi olla ongelma. 11 Conny Sisu palaa huoltotauolta, mutta on antanut hyviä näyttöjä erityisesti pitkillä matkoilla. 14 Angel Sky pysyi viimeksi Sahara Sandstormin edellä, vaikka oli tuolloin 20 metriä huonommin sarjassa sisällä.

Pelijakauma: Atupemin (54 %) peliosuudessa on nousun varaa. Better Boss (26 %) on kakkoshevonen, mutta aivan liikaa pelattu.

Juoksunkulku: Kiihdytys on mielenkiintoinen ja haastava arvioitava, sillä useammallakin on selkeitä keulahaaveita. Detroit Rock Sisu on ehkä juoksuradan turvin niukka suosikki ensimmäiseksi johtonimeksi, mutta askeleen pitää silläkin osua lankulle, että se saa ohitettua New Life Wheelsin ja Sahara Sandstormin. Better Boss haluaa sisältä ulos ja Iikka Nurmonen saattaa olla sen jälkeen jo alkumatkalla aktiivinen, jos se onnistuu. Atupemilla voi ajaa lähdön monella tavalla. Joko heti eteenpäin, tai matkalla, tai lopussa. Eiköhän Santtu Raitala löydä tilanteen mukaan oikean avaimen selvästi parhaalla hevosella.