Ravivihje: Toto4 Kuopio 4.10.2019

Suosikki: 5 Was Vegaz erottuu näytöiltään Amatööriohjastajien SM-lähdössä. Hevonen on menestynyt monenlaisilla eri juoksuilla, kuten Joensuussa 2. ulkoa. Viimeksi viisivuotias pääsi keulaan eikä tämän jälkeen erehtynyt. Amatöörilähdöissä saattaa olla normaalilähtöä enemmän sattumia ja tapahtumia. Lisäksi ajokki on jokaiselle kuskille uusi. Mikäli kaikki natsaa Ville Mikkasella ja Was Vegazilla, kuuluu kaksikon olla lähellä voittoa.

Haastajat/yllättäjät: 9 Hope To Cope lopetti Oulussa sisäratajuoksun jälkeen varsin terävästi ja meni startin ansiosta eteenpäin. Kajaanissa hevonen pääsi keulaan ja voitti erittäin varmasti. Nousukuntoinen menijä on suosikin ykköshaastaja. 4 Drop Of Loven kiri jäi Kuopiossa tasaiseksi 4. ulkoa. Startti alla valmentaja odottaa tammalta parempaa. 11 El Extreme ei voinut Kajaanissa mitään Was Vegazille vaikka sai hyvän juoksun tämän takana. Samassa lähdössä 1 Juss Tooma kiri viime metrit aivan positiivisesti 4. ulkoa ja 6 Wish Upon A Tara 4. sisältä. Kyseinen startti osoitti, että kolmikon välimatka Was Vegaziin on normaaliolosuhteissa suuri. 10 Glen Amore on taluaan parempi menijä. Viime aikoina tulos ei ole ollut paras mahdollinen, mutta tamma on ehtinyt voittaa tällä kaudella jo kolmesti.

Pelijakauma: Was Vegaz (72%) on hieman ylipelattu, mutta käy pienimpiin kuitteihin varmaksi.

Juoksunkulku: Was Vegaz ei ole startissa nopein, mutta suursuosikki päässee keulaan viimeistään ensimmäisellä takasuoralla. Matkavauhti on rauhallista.