Ravivihje: Toto4 Oulu 3.10.2019

Suosikki: 9 Vilivillis palasi Kaustiselle tauolta ja oli aavistuksen tahmea, mutta lähtökin oli toki oikein tasokas ja tätä kovempi. Voisi olettaa, että ruuna terävöityy startti alla. Se on tietysti aina vähän spekulointia, mutta ei voitokkaan hevosen tarvitse tässä ole edes ihan parhaimmillaan voittaakseen.

Haastajat: 2 N.P. Turbo on virinnyt hurjaan iskuun ja voitto roikkuu ilmassa, mutta ruuna on kiusallisen epävarma edelleen. Se on laukannut pitkien kirien päätteeksi kaksi kertaa peräkkäin menestystään loppusuoralla. Viimeksi hevonen olisi ravilla pudottanut ennätyksensä alle 26-lukemiin.

7 Vinksahti on esittänyt tasaisen varmaa virettä syyskuussa. Viimeksi tuli 2. ulkoa voitto 800 metrin kirillä. Syksyn viilenevät kelit ovat ruunalle hyvää aikaa.

4 Helun Kuva on varmistunut. Tammalla on kova fysiikka, mutta huippunopeutta saisi olla enemmän. Niillä ominaisuuksilla kerää kuitenkin tähän vuodenaikaan kärkisijoja, eikä sellainen saa nytkään yllättää.

Yllättäjät: 10 Julianne Dahlia on rutinoitunut avoimissa tammalähdöissä ja vaikuttaa orastavan nousuvireiselta. Oulussa tamma oli pienessä lähdössä Vappuäijän takana kelpo kakkonen lähdössä, jossa viimeinen kierros tultiin reippaasti. Sarja ei istu, mutta ei tamma hännille jää. 3 Nopsa Palma voitti Rovaniemellä nappijuoksulla ja ohitti sellaisella myös Helun Kuvan viimeksi lopussa. 5 Corinna on ollut pari kertaa keulasta kolmas ja onkin parhaimmillaan juuri johtopaikalta. Nyt sinne on vaikeampi päästä.

Pelijakauma: Helun Kuva (17 %) on hieman yliarvostettu.

Juoksunkulku: Paalulla ei ole erityisiä rakettiavaajia. Meren Ritari johtaa alun, mutta tyytynee viimeistään 1. takasuoralla selkään. Ensimmäinen kysyjä ei ole ihan helppo kysymys. Vilivillis on oikein nopea ja voisi ennättää takamatkaltakin lopulliseksi keulaksi.