Ravivihje: Toto64 Vermo 2.10.2019 – 46 644 euroa ekstraa

Suosikki: 7 Albino Brave oli toissa kerralla sisäratajuoksulla hyvä kolmas tasokkaassa lähdössä. Viimeksi ruuna eteni keulaan eikä ollut omassa lähdössään ohitettavissa. Albino Brave pääsee voltista hyvin liikkeelle ja tähtää johtopaikalle, mistä sen ohittaminen ei olisi helppoa. Albino Brave on ansaitusti lähtönsä suosikki.

Haastajat: 9 Fernando Vixi hävisi toissa kerralla vain Amazing Warriorille. Viimeksi ruuna aloitti johtavan rinnalla ja matkasi myöhemmin 2. ulkona, mistä hevonen oli tasainen. Ruuna starttaa huippukuskilla ja saapuu viivalle osaavista käsistä eli Fernando Vixi on syytä mahduttaa mukaan peleihin. 15 Anything For You laukkasi viimeksi ensimmäisellä puolikkaalla ahtaassa paikassa ja jäi pääryhmästä. Tämän jälkeen ruuna teki riskin suorituksen kierrettyään kierros ennen maalia johtavan rinnalle ja painuttuaan viimeisellä takasuoralla keulaan. Maalisuoralla askel ymmärrettävästi painoi. 13 Cocktail Princess ei hävinnyt Vermossa kuin Lewis Alelle. Forssassa tamma otti omansa tyylikkäästi johtavan rinnalta. Voiton ratkaisemiseksi ei tarvittu maalikameraa. 14 The Dude on takamatkan kolmas kova. Ruuna on vahva menijä, joka pystyy tekemän itse juoksua ulkoradoilla. Vermossa ruuna jatkoi hyviä suorituksiaan kirien totoon.

Yllättäjät: 5 Paddock's Star voitti Vermossa tarkalla juoksulla kärjen tuntumasta eikä ollut huono tämän jälkeenkään 4. ulkoa. Viimeksi lähtölaukka pilasi pelin. 8 Dark Defender olisi parhaimmillaan pitemmillä matkoilla. Viimeksi Vermossa ruuna jäi vaille kiritilaa eli kunto on hyvällä mallilla. 11 War Paint oli viimeksi kirimässä voittotaistoon ennen laukkaansa maalisuoralla. Hyppyyn paloi pomminvarma kaksarisija. 2 Here Comes Marty starttaa huippupaikalta ja kokee kuskinparannuksen. Vermossa sisäradalla laukannut ruuna oli Forssassa hieman tasainen 3. ulkoa eli otteiden on parannuttava jonkin verran että kärkisija on mahdollinen. 10 Vitesse ei väsy ensimmäisten joukossa. Toissa kerralla edelle jäi vain MAS Chili, kun tamma juoksi 3. ulkona. Viimeksi Vitesse ei riittänyt kärkeen.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Albino Brave katsoo juoksulangalta keulat ja saattaa ensimmäisessä kurvissa johtaa selvästikin. The Dude tai Anything For You tekee takamatkan hevosista ratkaisun ensimmäisenä. Molemmat klaaraavat paikan johtavan rinnalla.