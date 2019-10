Ravivihje: Toto5 Seinäjoki 1.10.2019

Suosikki: 8 Hamlet Star on ottanut tällä kaudella seitsemästä yrittämästä viisi voittoa ja kaksi kakkosta. Ruuna on kylvettänyt tiistaita kovempiakin vastustajia näytöstyyliin. 4-vuotias tulee nyt starttiin hieman normaalia pidemmällä starttivälillä ja valmentaja varoittaa, ettei hevonen ole varmaankaan helpon jakson jälkeen aivan yhtä terävä kuin edellisissään. Lähtöpaikkakin on ongelmallinen. Vakuuttavasti kulkenut menijä on ykköshevonen, mutta suhtaudutaan siihen nyt pienellä varauksella.

Haastajat: 5 La Masse Monetaire on suosikin kovin uhka paitsi kilpailijana, myös juoksunkulun suhteen. Nopea tamma voitti viimeksi suoraan pitkältä tauolta hyvällä esityksellä keulasta, eikä suosikilla ole asiaa sen ohi alussa, ainakaan omin avuin.

10 Cheri Sane nauttisi, mikäli edelle mainitut ottaisivat alussa yhteen. Tamma on hieman tauluaan paremmassa vireessä. Seinäjoella hevonen oli sitkeä johtavan rinnalta kovan avauksen jälkeen ja kiri viimeksi lujaa kaukaa 5. ulkoa.

Yllättäjät: 6 Melody Heel paikkasi viimeksi laukkansa vahvasti ja kokee nyt todella mielenkiintoisen muutoksen rattailla, kun kyytiin hyppää Kimmo Pökän jäljiltä Hannu Torvinen. Elokuussa kahdesti voittanut 3 Curakao on ollut pari kertaa vain tasainen parijonosta. Nyt startti on lähempänä ja se voisi tuoda vanhaa terävyyttä takaisin. 1 Kickapoo Windcape on kirinyt Seinäjoen starteissaan mukavasti selkäjuoksujen jälkeen totoon ja pääsee nyt matkustamaan sisärataa. 9 Callela Kassius ja 11 Denna ovat tehneet tasaisen sitkeitä esityksiä, mutta vastassa on pari liian kovaa voittoa ajatellen. 12 Fonseca Boko voitti viimeksi helpon lähdön nappijuoksulla ja näistä asemista on tässä seurassa vaikeampaa.

Pelijakauma: Hamlet Star (55 %) on hevosena tähän juuri niin hyvä kuin peliosuus osoittaa, mutta tältä lähtöpaikalta ja helpomman jakson jälkeen hieman yliarvostettu. Cheri Sane (6 %) ja Melody Heel (5 %) kiehtovat pelimielessä.

Juoksunkulku: La Masse Monetaire leiskauttaa johtoon. Suosikki kiertänee alussa tasaisesti eteenpäin, mutta keulaan ei ole välttämättä asiaa, kun se on ykköshaastajan lempijuoksupaikka.