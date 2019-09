Ravivihje: Toto65 Magic Monday 30.9.2019

Suosikki: 10 Quick Petrol on napannut kengittä kaksi komeaa voittoa peräjälkeen ja löytänyt pikkutauon jälkeen vahvan syysvireen. Nopea ruuna ei ole ennen ollut mikään erityinen kiertelijä, mutta viimeksi sekin onnistui. Takarivi on tietysti miinus, mutta edessä on sentään asiallinen avaaja, eikä lähtöaseman tarvitse olla yhtä toivoton kuin normaalisti.

Haastajat: 4 M.T.Master Don aloitti Suomessa voitolla ja esitys oli sitä luokkaa, että ykkösiä tulee tässä maassa vielä lisääkin. Ruuna kiersi päätöskierroksen aluksi 2. ulkoa johtavan rinnalle, eikä joutunut käyttämään kaikkia aseitaan lipuessaan siitä ykköseksi.

7 Othellos Magi on voittanut Suomessa kolme neljästä ja oli viimeksi selityksittä paras, vaikka taivalsi johtavan rinnalla. Ruuna on suosikkikolmikosta vaikeimmalla paikalla, mutta ei vaikuta hevosena välttämättä heikoimmalta.

Yllättäjät: Pienilläkin pinnoilla on mahdollisia menestyjiä ja kisa on kauttaaltaan ihan hyvätasoinen. 6 One Point pilasi taukostarttinsa laukkaan jo ennen auton irtoamista, mutta menestyi keväällä tätä kovemmissakin lähdöissä. 2 Oxan Cockadoodledoo oli kesällä pitkään vain tasainen, vaikkei mitenkään onneton, mutta viimeksi terävämpi kuin aikoihin kiriessään 4. ulkoa toiseksi. Nappipaikka auttaa nyt. 12 Coldspring on kilpaillut tauon jälkeen kahdesti ja terävöityy koko ajan. Lahdessa tuli 3. sisältä kakkonen, mutta raskaamman juoksun saaneen Othellos Magin ohitse ei ollut asiaa. 1 Västerbo Locksmith sai Kaustisella myöhään tilaa ja oli pirteämpi kuin hetkeen. Paikka suosii, mutta voittaminen on ollut hevoselle iso kynnys ylitettäväksi jo jonkin aikaa. Lopuissakin on pientä potentiaalia, eikä lähdössä ole mukana oikeastaan yhtään varsinaista statistia. Esimerkiksi 5 Sign of Secret voitti vasta Porissa, vaikka joutui avaamaan 08,5. 8 Esmeralda Jons jaksoi viimeksi keulasta totoon, vaikka veti iloisesti naruille painaen avauslenkin 13,0.



Pelijakauma: M.T.Master Don (38 %) erottuu tasaisen tasokkaassa lähdössä oudon paljon alustavasti, vaikka onkin yksi todennäköisimmistä menestyjistä. One Pointilla (2 %) on paljon peliosuuttaan enemmän potentiaalia.

Juoksunkulku: Kiihdytys on aika avoin kirja, sillä kukaan ei varsinaisesti erotu, mutta moni avaa kohtalaisesti. Sign of Secret on niukka suosikki ensimmäiseksi keulaksi ja One Point voisi tulla voimalla kyselemään siltä keulapaikkaa.