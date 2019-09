Ravivihje: Toto4 Jokimaa 29.9.2019

Suosikki: 5 Piece of Rock joutui pitämään pitkään taukoa tapaturmaisen loukkaantumisen takia ja missasi 4-vuotissyksyn isot kisat. Kahden vuoden takainen Kriteriumin kolmonen ei ole vielä pärjännyt paluunsa jälkeen, mutta sen viime esitys oli Juha Utalan mieleen. Hevonen taittoi matkaa 5. ulkona pikamatkalla ajetussa T75-kisassa, jonka voitti keulasta Hunters Hero. Piece of Rock kulki viimeiset 700 metriä 10,2-vauhdilla ja tuli hyvin perille. Alla on poisjäänti, jonka ei pitäisi Utalan mukaan vaikuttaa suoritukseen. Piece of Rock on luokaltaan niin kova peli, että tällaisessa lähdössä sen pitää pärjätä, jos vire on edes sinne päin.

Haastajat: 8 Twist of Fate on myös luokaltaan kova luu tällaiseen kisaan, mutta parhaista esityksistä alkaa olla jo aikaa. Viimeisin voitto on toissa kesäkuulta. Hannu-Pekka Korpi kertoo tallikommenteissa, että Twist of Fate teki viikolla paremman hiitin kuin aikoihin. Jos hevonen alkaa taas näyttää oikeaa osaamistaan, se taistelee kärkisijoista kasiradaltakin. 4 Sentry on vaihtanut viime kilpailunsa jälkeen Reijo Ranteen valmennukseen. Alla on asiallinen esitys, jossa hevonen kesti 09-avauksen jälkeen kolmanneksi Dreambow'n voittamassa tynkälähdössä.

Yllättäjät: Ei löydy lapulle asti mahtuvia. 2 Sacramento S sai hyvän paikan ja on tarkalla juoksulla mahdollinen mitalisti, mutta viime esitysten perusteella voitto yllättäisi isosti.

Juoksunkulku: Piece of Rock etenee keulaan ohi Sentryn.

Pelijakauma: Piece of Rock (47%) voisi olla enemmänkin pelattu ja on selkeästi varma-ainesta. Twist of Faten (17%) kuuluisi olla Sentryä (20%) pelatumpi.