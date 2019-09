Ravivihje: Toto75 Lappeenranta 28.9.2019

Suosikki: Merkittävästi tulosriviään paremman 7 May Rosen luulisi pian jo onnistuvan. Tamma laukkasi kolme kilpailua sitten loppukaarteessa vahvasta noususta ja lopetti sen jälkeen kovassa 5-vuotislähdössä mukavasti hänniltä. May Rose paransi vielä viime lauantain T75-lähtöön, jossa kulki hurjasti pahan laukan jälkeen ja ehti totoon.

Haastajat: Jos 5 Die Kaiserin selvittää viitosradan kunnialla, se on jälleen tiukasti kiinni totosijassa. Tamma otteli toissa kerralla vesikelillä kuolemanpaikalta sisukkaasti voitosta ja kiri viimeksi 4. ulkoa 10,5-lopetuksessa vauhdikkaasti toiseksi ennen May Rosea. Tamman joskus pahastikin kangerrellut ravi on saatu hyvään kuosiin.

13 Beat Of Love on voittanut kaksi viime kilpailuaan vastaavista asemista takamatkalta. Se runttasi ensin 4. ulkoa niukasti kärkeen ohi edessään kiertäneen Bismarck Comeryn. Viimeksi tamma ajautui pienen paalukarsinan takaa kuolemanpaikalle, mistä oli rehdillä esityksellä maalissa toisena. Se nousi kuitenkin vastustajan murtautumistuomion ansiosta voittajaksi. Vaikka tammalähdön sarjamääritys ei ole tällä kertaa Beat Of Lovelle sattuva, vastus ei ole sille ylivoimainen.

Hyvän reissun ykkösradalta saava 1 Lovemore ei ole vaaraton, vaikka siltä puuttuvatkin kärkisijat viime kuukausilta. Tamma lopetti viimeksi epäsopivan matkavauhdin jälkeen ihan hyvin taistoon kolmossijasta lähdössä, jossa Mas Chili pinkoi keulasta päätöspuolikkaan 10,0. Sitä ennen se paineli Kasvattajakruunun karsinnassa ja loppukilpailussa kovat ajat. Finaalissa Lovemore kiri pussista pirteästi maaliin.

Nousukuntoinen 4 Ambriel spurttasi tiistain välistartissaan loppumetrit pirteästi, kun pääsi myöhään nousemaan 2. sisältä jyrkästi vapaalle radalle.

Lujaa avaava 6 Crystal Cool oli Bodenin karsinnassa johtopaikalta kolmas kaukana voittaja Backward’s Boysta ja jäi finaalissa keulasta hallinneen saman hevosen peesistä niukasti kolmanneksi, kun ei pääsyt etenemään loppuun asti aivan vapaasti. Tamman kovuus tuskin riittää suosikeille täydellä matkalla, mutta mukavalle sijalle se voi seurailla.

Yllättäjät: 3 Lucille Bourbon kiri toissa kerralla pikkupaussin jälkeen hyvin 5. ulkoa ja lopetti viimeksikin vielä paljon kauempaa hänniltä pirteästi hyvävoimaisen oloisena.

Viime sijoitukset eivät tee oikeutta 9 She Is Cecilian vireelle. Se lopetti Oulun vahvan kuolemanpaikkajuoksun jälkeen Kuopiossa hyvin aivan hänniltä ja jäi viimeksi sisäradalle pussiin.

Kovissa tammalähdöissä monesti kilpailleen 16 Ice Wine juoksu ei onnistunut kesätauon jälkeen hänniltä Lahden lönköttelyvauhtisessa kisassa, mutta se pisteli maaliin hyvävireisen näköisenä voimat tallella. Tamma on ehdottomasti lauman kovimpia menijöitä, mutta Lappeessa ei ole helppo kiertää hänniltä kärkeen normaalimatkalla.

Pelijakauma: Beat Of Loven suosikkiasema ylisarjassa May Rosea vastaan ei ole perusteltu. Lucille Bourbon, She Is Cecilia ja Ice Wine ovat aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Crystal Cool avaa juoksuradalta keulaan ohi Lovemoren, mutta laskisi mielellään Die Kaiserinin tai May Rosen eteensä vetotöihin.