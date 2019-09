Ravivihje: Toto4 Pori 27.9.2019

Suosikki: 3 Johnny Begood floppasi Pimara Cup -finaalissa, mutta oli viimeksi taas hyvä juostuaan johtavan rinnalla ja 2. ulkona. Ori hävisi vain kovalle kaksikolla Leemark's Ghost-Credit To Love, joista kumpikin olisi tässä jättisuosikki. Suosikin lähtönopeus vaihtelee, muttei juoksun hyvältä paikalta luulisi missään tapauksessa menevän kovin pieleen.

Haastajat: 12 So Long Suckers on voittanut puolet kahdestatoista kilpailustaan ja ollut lopuissakin kolme kertaa toinen. Ruuna on päässyt kilpailemaan hieman katkonaisesti, mutta ollut käytännössä aina hyvä juostessaan. Lähtöpaikka on kurja, mutta 5-vuotias nousee täältäkin monen ohi.

9 Afrodite Ax on kuitenkin kiinnostavin pelihevonen. Italiassa 2-vuotiaana aloittanut tamma on vihdoin alkanut kehittymään odotuksia vastaavalle tasolle. Kankaanpäässä tuli helppo voitto paikallisraveissa, joka ei tietysti paljon kerro, mutta valmentajan mukaan olemus on parantunut paljon loppukesän aikana. Riihimäellä 4-vuotias oli johtavan rinnalta kengittä ja jenkeillä sitkeä ja palaa siihen balanssiin nyt.

6 Here Comes The Sun kiri viimeksi amatöörilähdössä nappijuoksulla ykköseksi. Vastus on nyt kovempaa, mutta hyvä avaaja voisi edelleen saada juoksun ja se auttaisi korkealle.

4 Stella's Boylta on nähty pirteitä esityksiä läpi syksyn, mutta se taitaa olla enemmän sijoittuja- kuin voittajatyyppiä.

8 Hola Alejandro kulki taukostartissaan asiallisesti laukan jälkeen ja on voittanut tänä vuonna jo neljästi. Ruunan perustaso riittää tässä korkealle, mutta paikka on tietysti hankala.

Yllättäjät: 1 Edward Star saa ykköseltä juoksun ja palaa valmentajansa mukaan loukkaantumistauolta varsin hyvin valmisteltuna. 10 BWT Duracell voitti viime vuonna viisi kertaa ja vaikutti normaalia paremmalta aloittelijalta. Tänä vuonna pyörä ei ole pyörinyt odotetulla tavalla, mutta tauon aikana on tietysti voitu keksiä pyörä uudelleen. Valitettavasti valmentaja ei vastannut kommenttisoittoihin.

Pelijakauma: Afrodite Ax (3 %) on karkeasti aliarvostettu.

Juoksunkulku: Eturivissä ei ole erityisiä rakettiavaajia. Radoilta 1,4 ja 6 avataan kohtalaisesti. Here Comes The Sun edennee ensin johtoon, mutta keulapaikka voisi olla jatkossa tarjolla suosikille, mikäli sillä halutaan olla aktiivinen.