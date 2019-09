Ravivihje: Toto4 Oulu 26.9.2019

Suosikki: 2 Leon Dahlia sai loistopaikan avata vuoden voittotili, joten se nostetaan rankingin kärkeen. J-P Kauhasen kovakuntoisen tallin ruuna on kovasti viime sijoituksiaan parempi. Toissa kerralla voimat hupenivat, kun valjakko puolusti keulapaikkaa 08,5-vauhtisessa avauksessa. Viimeksi puolestaan tuli laukka kovassa kiihdytyksessä 1. kaarteessa. Tämä tehtävä näyttäää paperilla oikein sopivalta ja koko matkan johtoon on hyvät mahdollisuudet. Viimeksi kun Leon Dahlian juoksu onnistui, se meni ennätyksensä ja kiri hyvin 3. ulkoa.

Haastajat: 12 Black Maya on lähdön kovakuntoisin ja olisi ollut lähdön kärkirankkaus vähänkin paremmalta lähtöpaikalta. Tehtävä näyttää sen verran sopivalta paperilla, että tamma voi voittaa pitkällä kirilläkin. Toissa kerralla se kiersi ensimmäisen kaarteen kolmatta rataa 13-avauksessa ja matkasi sen jälkeen johtavan rinnalla, mistä tsemppasi hienosti. Viimeksi Seinäjoella paljon tätä kovemmassa Mainion voittamassa lähdössä Jouko Tarvaisen suojatti kulki 4. ulkoa viimeiset 700 metriä 11,9-kyytiä kolmatta rataa pitkin. 8 Callaway Scoop sai hölkätä keulassa pitkällä matkalla kaksi viikkoa sitten ja voitti pystyyn. Viime lauantaina Forssassa ruuna matkasi 5.-6. ulkona ja työntyi kiertelemättä rahoille. 3 Bluehouse's Power hallitsi viimeksi keulasta tätä helpompaa tehtävää. Leon Dahlian ulkopuolelta keulaan ei taida olla nyt asiaa.

Yllättäjät: 11 Ready Press on luokaltaan lähdön terävintä kärkeä, mutta olisi paras vapaalla juoksulla ja palaa tauolta, joten se jää takarivistä varahevoseksi. Taukostartti ajettaneen takarivistä matalalla profiililla. Myös 10 Star To Be Lovedilla on kykyjä, mutta mutta hyvistä suorituksista on jo pitkä aika ja tallikommenttien perusteella hevonen on iso kysymysmerkki tauolta.

Juoksunkulku: Leon Dahlia ja Bluehouse's Power ratkovat keulapaikan kohtalon. Leon Dahlia puolustaa paikan.

Pelijakauma: Ei huomautettavaa. Pelaajat ovat olleet hyvin hereillä ja Leon Dahlia (22%) on noussut ihan oikein pelatuimmaksi.