Ravivihje: Pitkäveto Vermo 25.9.2019

Neljästä kohteesta voi hakea pelijännitystä myös illan pitkävedossa. Viisivuotislähdössä Veikkaus on painanut suosikki Mark Moren kertoimen liian alas, jolloin kolmossuosikkion jäänyt hyvin pelikelpoiseksi lukemalla 10,0. Sen kertoimen kuuluisi olla rapiat 7.Toisesta kohteesta löytyy kaksi ylikerrointa. Toto64-suosikkiapääsee pelaamaan kertoimella 3,5 jakertoimella 8,7. Niiden rajakertoimet ovat 3,1 ja 7,1.Toto64-pankkilivahtaa myös ostoskoriin Veikkauksen arviolla 1,85. Uskomme sen voittavan 59 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 1,69.Viides pelihevonen on pitkän matkan kolmossuosikkilukemalla 5,0. Hevosen tarkan kertoimen kuuluisi olla 4,76.BWT Caesar 10,0**Leemark’s Ghost 3,5** ja Fountain Dynamite 8,7*Leon Coger 1,85***Borgmester 5,0*Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat keskiviikkona kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.