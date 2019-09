Ravivihje: Toto64 Vermo 25.9.2019

Viisivuotiaiden EM-katsastukseen ilmoitettiin vain kuusi kilpailijaa, mutta ihan mielenkiintoinen juoksu keskiviikkona varmasti nähdään, kun hevoset hakevat paikkoja lokakuun 12. päivänä Vermossa ravattavaan EM-kisaan.

Suosikki: IS Ravien niukka ykkösmerkki on 3 Le Gros Bill, jolla on keulapaikka varmasti mielessään. Ori jäi elokuussa Riihimäellä Cameron Evon voittojuoksussa pussiin ja kiri seuraavaksi Vermossa lujaa voittotaistoon 2. sisältä. Viimeksi oli jo niukan kirivoiton vuoro 3. ulkoa Turun rajusti ylivauhtisessa T75-lähdössä.

Haastajat: 1 Mark More voi olla ratkaisevassa asemassa Le Gros Billin keulavoiton kannalta. Nopea lähtijä pystyy pitämään sisältä piikkipaikan. On mielenkiintoista nähdä, ajetaanko sillä myös sieltä. Viime keskiviikkona ajettiin, ja silloin jo varmalta näyttänyt voitto vaihtui loppumetreillä kakkossijaan, kun hidastelemaan alkanut ruuna taisi luulla homma olevan purkissa liian aikaisin. Sitä ennen se kamppaili Riksun 5-vuotislähdössä kuolemanpaikalta upeasti kakkoseksi.

Ikäluokan Kriterium-sankarin 2 Run For Royaltin viime kaudet ovat olleet pettymyksiä, sillä hevonen on pystynyt väläyttämään kovia kykyjään vain ajoittain. Ori oli huippuhyvä kesällä Suur-Hollola -ajon välierässä, jossa hävisi keulasta täpärästi Atupemille. Finaalissa se ei riittänyt 3. ulkoa enää kärkikahinoihin. Viime startissa Run For Royaltin ravi ei luistanut lainkaan, ja se tulee huoltopaussilta jonkinlaisena arvoituksena.

Lähdön muut osallistujat kohtasivat viimeksi Turun ikäluokkalähdössä. Parhaiten kolmikosta sijoittui 4. ulkoa tasaisesti neljänneksi kirinyt 5 Hotshot Luca, joka on hakenut vielä huippuvirettään.

4 Amazing Warrior jäi Turussa 3. sisälle pussiin, mutta sen takana matkannut 6 BWT Caesar tykitti lopussa vinhasti Hotshot Lucan tuntumaan, kun pääsi myöhään vapaaksi.

Pelijakauma: Mark Morea ja Hotshot Lucaa on pelattu liikaa. Run For Royalty ja BWT Caesar ovat aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Kolmella sisimmällä radalla on kovat avaajat. Mark More tai Le Gros Bill juoksee keulassa.