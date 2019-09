Ravivihje: Toto65 24.9.2019 – Kriteriumin karsinnat ja Mascate Match Teivossa

Suosikki: Tapparan raviliigavarsa 3 Marschall Match on suosikkimme. Ruuna oli tosi hyvä toissa kerralla Vermossa Oulu Expressin karsinnassa. Se avasi keulaan ja puolusti keulapaikkaa 11-vauhtisessa avauksessa. Kova avaus ei painanut kintereissä lopussa ja voitto oli oikein helppo. Finaali pilaantui pahaan lähtölaukkaan, jossa hevonen jäi heti ratkaisevasti muista. Näemme toissa juoksun keulavoiton uusimiseen paremmat saumat mitä alustava pelijakauma antaa ymmärtää.

Haastajat: 4 BWT Echo ei ole kohdannut kotimaisia vastustajia koko kaudella. Viimeksi Örebrossa hurjan tasokkaassa E3-finaalissa ori meni kovan ajan 4. sisältä, mutta ei ymmärrettävästi pystynyt haastamaan kärkeä. Karsinnassa Jorma Kontio ajoi ensimmäisen kaarteen aktiivisesti kolmatta rataa pitkin, mutta joutui pakittamaan neljänteen pariin ulos, mistä BWT Echo oli oikein hyvä neljäs. Se kulki viimeiset 700 metriä kolmatta rataa pitkin 10,6-vauhdilla. Taustavoimat uskovat BWT Echoon kovasti. 9 First Class Lady oli edellä mainitussa OEX-karsinnassa vajaa kuukausi takaperin Vermossa selvä suosikki Marschall Matchia vastaan, mutta pilasi laukkaan jo ennen lähtölinjaa. Hyppy tuli, kun tamma kolautti kärrynpyörät yhteen sisäpuolelta startanneen hevosen kanssa. Tammakriteriumin finaalissa elokuussa Teivossa First Class Lady antoi vahvan näytön syyskunnostaan, kun se meni 13-ajan täydellä matkalla ja haastoi lopussa parhaiten ME-tamma Edwina Ordenia. First Class Lady matkasi tuossa juoksussa 3. sisällä ja nousi toiselle radalle reilut 700 metriä ennen maalia. Turussa Mascate Matchin voittamassa Kasvattajakruunun alkuerässä First Class Lady oli johtavan rinnalta selvästi paras toista rataa juosseista hevosista. 6 Mas Dominant kiersi toissa kerralla 10,5-avauksessa kolmannen radan kautta keulaan ja oli ylivoimainen rahasarjalaisia vastaan. Myös viimeksi ruuna kesti pitkän ja kovan revityksen keulaan voitokkaasti. Nyt kärkeen ei taida olla asiaa.

Yllättäjät: 5 Callela Lincoln ei ole vielä voittanut ikäluokan kärkinimiä vastaan kilpaillessaan, mutta kykyjä on riittävästi ja Heikki Korhosen valmennettavat osaavat nostaa tasoaan kun isoa rahaa on jaossa. Toisaalta Callela Lincolnin arvoituksellisuutta lisää, kun alla on nyt poisjäänti toissa keskiviikolta ja starttiväli on venynyt. Viime kilpailussaan Kasvattajakruunun alkuerässä ori oli hyvä kakkonen johtavan takaa. 2 Fux on ollut viime juoksuissaan mainio keulasta, mutta rima nousee nyt tuntuvasti. Ilveksen raviliigavarsa 10 Rehab ei loistanut alkukesän kilpailuissaan, mutta on ollut tauon jälkeen hieman terävämmän oloinen. Lähdössä starttaa kolmaskin raviliigalainen, Jukurien 1 Tingaling. Tamma oli viimeksi sen verran hengetön kirissä 3. ulkoa, että finaalin venyminen yllättäisi hyvästä lähtöpaikasta huolimatta suuresti.

Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys, jossa Marschall Match hakee keulapaikan Fuxilta ja torjuu Mas Dominantin.

Pelijakauma: Marschall Match (22%) on alipelattu suosikki. First Class Lady (12%) on myös hyvä merkki.

Huomio: Lämminveristen Kriteriumin karsintalähdöistä kaksi parasta sekä kaksi kokonaisaikojen perusteella nopeinta kolmanneksi sijoittunutta lauantaina 5. lokakuuta ajettavaan finaaliin.