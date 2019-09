Ravivihje: Toto65 Magic Monday 23.9.2019

Suosikki: Lähtöpaikat ovat isossa roolissa Kouvolan Magic Mondayn Toto65-osuuden aloittavalla maililla. 1 White Cross Bicho vaelsi pitkään varjojen mailla, mutta palasi Lahdessa vahvan esityksen päätteeksi voittokantaan. Ykkösrata voi olla taivas tai helvetti. Hevonen on onnistunut aiemmin urallaan puolustamaan siitä johtopaikan ja on hyvin lähellä voittoa, mikäli onnistuu uusimaan sen tempun nyt. 4 Delightful Momentin torjuminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista alussa ja suosikilla on juoksunkulun suhteen luvassa isoja riskejä.



Haastajat: 10 An-Andree on aivan hurjassa iskussa ja ansaitsisi pitkästä aikaa voiton, mutta maili on hevoselle kiistatta selkeä miinus, eikä Kouvolassa ole muutenkaan helppo ehtiä takaa. Turussa ruuna puolusti 11,5-vauhtisella 3. puolikkaalla paikkaansa johtavan rinnalla ja oli äärimmäisen sitkeä kakkonen.

2 One Point on kapasiteetiltaan lähdön kovimipia, mutta lähes puolen vuoden tauolta luonnollisesti melkoinen arvoitus. Hevonen on ollut aiemmin pidemmilläkin starttiväleillä hyvä, mutta näin pitkää taukoa ei ole aiemmin pidetty. Paikka ainakin suosii.

5 Caramel Kid palasi viimeksi tauolta voittajana. Juoksu meni aika nappiin, mutta esitys oli ihan sitkeä. Rima nousee nyt, eikä juoksu välttämättä onnistu yhtä hyvin.

12 Olle Roc on napannut kaksi kakkosta putkeen, muttei suorituksia voi huippukategoriaan nostaa. Hankalalta paikalta on vaikea kiertää kaikkien ohi, vaikka hevonen olisi ihan parhaimmillaankin.

Yllättäjät: Nopea Delightful Moment ailahtelee paljon. Ruuna viihtyy maililla, lähtee kovaa ja on mahdollinen yllättäjä, jos sillä on hyvä päivä. Viime kerran ykkönen tuli tosin aika tasotttomasta pistelähdöstä. 3 Mickey The Artist ailahtelee myös, mutta sen kaava on selkeämpi. Ruuna on usein toisten takaa nahkea ja pyrkinee tässä mahdollisuuksien mukaan vapaalle radalle. 8 Strom Glider oli viimeksi tasainen 2. sisältä, mutta kiri sitä ennen terävästi. Paikka vaikeuttaa tehtävää paljon, kuten myös keväällä hyvin kulkenutta, mutta tauolta nahkeasti aloittaneella 7 Leemark's Felicialla.



Pelijakauma: White Cross Bicholla (39 %) on selkeä pussitusriski ja peliosuus on liian korkea. An-Andree (16 %) kiehtoo sopimattomalla matkallakin. One Point (9 %) on todella kovakapasiteettinen hevonen tähän seuraan aja tauoltakin kiinnostava merkki.

Juoksunkulku: White Cross Bicho tahtoo puolustaa keulapaikan, mutta Delightful Moment on äärimmäisen nopea, eikä sen torjuminen ole helppoa. Jälkimmäinen on ehkä parempi selästä, mutta maililla saatetaan koittaa johtopaikalta. One Point avaa myös normaalisti hyvin ja suosikilla on selkeä pussitusriski.