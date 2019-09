Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 22.9.2019

Suosikki: Amatöörit kamppailevat Toto4-avauksessa. 6 Neymar on kohonnut alustavasti selväksi suosikiksi. Hevonen oli Kokkolassa isona suosikkina viimeksi oikeinkin vino ja laukkasi lopulta loppusuoralla parsittuaan ensin alun jäämistään muuten ihan ponnekkaasti. Ilmeisesti viime startti meni varustekokeilujen piikkiin, mutta kyseessä ei ole täysin luotettava valjakko ja peliosuus on liian korkealla.

Haastajat: 3 Hope of Nazareth on kirinyt sairastaukonsa jälkeen kaksi kertaa asiallisesti ja tuntuisi jatkavan hyvässä vireessä. Tamma jää aina alussa, mutta kirii yleensä hyvin loppua.

8 Mr Money Robber ja 7 Graze Pezzo ovat oudon vähän luotettuja, vaikka molemmilla on alla hieman taukoa ja murheena heikot lähtöpaikat. Mr Money Robber on ollut alkukaudella monta kertaa tosi hyvä ja ehtinyt kärsiä myös epäonnesta. Valmentajan mukaan ruuna on tuntunut tauon jälkeen jopa paremmalta kuin aiemmin.

Graze Pezzo nosti kovasti tasoaan Jyrki Filatoffin valmennuksessa ja on jatkanut asiallisia esityksiä kotivalmennukseen palattuaan. Hyvä avaaja voi päästä ulkoakin asemiin.

10 Just a Flirt on todella kovaluokkainen menijä, mutta laukka on ollut pinnassa viime ajat. Epäonnistuminen on nytkin todennäköisempi vaihtoehto, mutta hevosena ruuna ei häpeä tässä kenellekään. Se paineli alkukaudella jo 14-ajan täydellä matkalla.

Yllättäjät: 2 Helen Is Her Name sai Teivossa myöhään tilaa ja lopetti terävästi. Kolmesti tauon jälkeen kisannut tamma on selvässä nousussa. 12 Senator Case on vahva kirimään, mutta valjakon juoksu onnistuu harvoin ja 12-radalta on taatusti taas mutkia matkassa. 5 Midsummer Bell oli positiivinen Seinäjoen kokeessaan ja tuli 15-kyytiä kirilenkin. 11 Super Ray oli väärinpäin-raveissa suoraan pitkältä tauolta kakkonen johtavan takaa, mutta nyt juoksusta tulee takuulla hankalampi. 9 Real Arch yllätti Kokkolassa, mutta on ollut muuten aika tasainen.

Pelijakauma: Kaksi hevosta erottuu alustavasti pelissä selvästi ja se on väärin. Moni hyvä hevonen on oudon pienillä pinnoilla ja revitys on paikallaan.

Juoksunkulku: Neymar painuu voimalla johtoon ja matkavauhti on todennäköisesti ihan reipasta.