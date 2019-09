Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Forssa 21.9.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Ensimmäiset verkot heitetään heti avauskohteessa. Tilanne on siitä hieman erikoinen, että sekä ykkös- että kakkossuosikki ovat todennäköisyysarvioidemme mukaan pelikelpoisia. Panokset lyödään kuitenkin vain Toto75-varmallemmekertoimella 3,1. Rajakerroin sille on 2,85.Seuraava pelikohde on, joka jäi Välähdyksen voittamassa Tähtisprintterissä ajamattomaksi 4. sisältä. Hevonen on aivan liikaa suosikki A.T. Veetin varjossa pitkävedossa, ja siitä saatava 3,25 on oikein kelpo ylikerroin. Lukeman kuuluisi olla vain 2,7.Pilvenmäki Maratonin suosikkiparas pelikohde pitkävedossa. Neljän kierroksen ylipitkän matkan luulisi sopivan erinomaisesti voimamenijälle. Arviomme mukaan Morison voittaa kyseisen lähdön kerran kahdesta, joten sen pitkävetokerroin 2,6 on mitä mainioin.Tammavaltikassa ruotsalaisvierashyppää ostoskoriin kertoimella 4,85. Hevonen ei ollut viimeksi mitenkään loistelias keulasta, vaikka meni toki hyvän ajan ja hävisi vain laatuhevosille. Edellisellä kerralla se sen sijaan vaikutti terävämmältä. Ultimaluna Grifiä voi pelata yli 4,55:n kertoimilla.Lindy Poppins 3,1**Larvan Hurmos 3,25**Morison 2,6****Ultimaluna Grif 4,85*Kohteet sulkeutuvat kello 14.45. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.